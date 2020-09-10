Что приготовил нам этот день? Как правильно его провести? Подробнее читайте в гороскопе на 11 сентября 2020 года от экстрасенсов СТБ. Чтобы верно направить свои силы и мысли, прислушайтесь к рекомендациям астрологического прогноза.

Овен

Овны в поиске гармонии. Много бытовых хлопот заставляют вас волноваться без причины. Найдите время на отдых и любимое кино.

Телец

Вы очень яркий человек, но сегодня стоит побыть немножечко тише, чтобы не нажить себе неприятностей! Держите язык за зубами, чтобы не наговорить лишнего в порыве эмоций.

Близнецы

Вам необходимо время на то, чтобы понять, чего вы хотите от будущего. Каждый день похож на предыдущий. Это вас начинает угнетать. Посвятите сегодняшний вечер планированию ближайших месяцев.

Рак

Раки должны ускориться в том деле, которое им поручили. Есть конкурент, который способен выполнить его лучше и быстрее. Но вы не должны потерять авторитет в глазах заказчика. Действуйте и старайтесь!

Лев

Не бойтесь спрашивать! Звезды говорят о том, что к одному человеку у вас накопилось столько вопросов, что можно издать опросник. Никогда не держите в себе недосказанности. Решайте все на берегу.

Дева

Не провоцируйте конфликты с близкими. В вашей жизни такой светлый и приятный период, а вы тратите время на выяснение отношений. Кто прав, кто виноват, кто не извинился… Зачем вы тратите на это свою энергию? Делитесь ею и дарите добро.

Весы

Весы потеряли веру в себя. Опустились руки и хочется все бросить. Звезды говорят о том, что только усердный труд способен помочь вам выйти с этого состояния. Доход и прибыль вернут веру в то, что вы молодец.

Скорпион

Скорпионам нужно сходить к врачу. Что вас беспокоит? Записывайтесь скорее на прием и избавляйтесь от всех недугов. Дальше тянуть нельзя!

Стрелец

Стрельцам время позабыть о прошлом. Вы довольно сентиментальны и вечер можете потратить на пролитие слез. Зачем? Выходите в новую жизнь!

Козерог

Вечная погоня за деньгами завела вас в тупик. Вы хватаетесь за все виды деятельности. Однако выход заключается в том, чтобы вы занимались тем, что любите и умеете лучше всего.

Водолей

Найдите себе еще один стимул для того, чтобы более уверенными шагами идти вперед. Не падайте духом! Вдохновение может быть в кино!

Рыбы

Рыбы постепенно осознают, что сейчас рядом тот самый человек, с которым они готовы и хотят провести всю свою жизнь. Но не думайте, что все горы покорены и все сердца ваши. Нет! Нужно каждый день удивлять и радовать партнера.

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