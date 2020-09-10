Фотоподборка: Звездные родители СТБ со своими детьми
10.09.2020
Дети – самое ценное, что есть у каждого человека. Родители, особенно, если они очень много работают, в свободное время пытаются каждую минуту провести вместе. Хотите узнать, как звезды телеканала СТБ проводят свободное время со своими детьми? Смотрите в нашем материале подборку фото ведущих телеканала СТБ со своими детьми.
Михаил Присяжнюк
Ведущий социального проекта «Один за всех» Михаил Присяжнюк просто обожает свою семью. Невзирая на плотный рабочий график, Михаил как можно больше времени старается проводить со своими детьми.
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Валерий Ославский
Валерий Ославский ‒ врач проекта «Я соромлюсь свого тіла». Он не представляет свою жизнь без маленькой дочки, которую ласково называет Жук Жуковский. Глядя на его фотографии в социальных сетях, можно с уверенностью сказать, что Валерий ‒ прекрасный отец.
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Даша Трегубова
Даша Трегубова ‒ актриса и ведущая вокального шоу «Х-фактор». Она просто обожает свою дочь ‒ Полину. Как призналась Даша, она всячески пытается привлекать Полю к своей работе. И у нее это прекрасно получается: недавно Полина вместе с мамой принимали участие в показе Андре Тана.
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Григорий Решетник
Бессменный ведущий романтического шоу «Холостяк» Григорий Решетник души не чает в своей жене и сыновьях. Он старается как можно больше времени проводить вместе с ними. Как признается Григорий, он не мыслит свою жизнь без семьи.
Ольга Мартыновская ‒ новая ведущая кулинарного шоу «Мастершеф. Профессионалы». Несколько лет назад Оля стала мамой. Сейчас ее дочка живет во Франции. Оля просто обожает свою дочь и пытается каждую свободную секунду посвятить Вере.