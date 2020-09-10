С понедельника по четверг в 23:40 на телеканале СТБ выйдут 19―26 серии второго сезона фильма «Доктор Хаус». Главный герой ― гениальный диагност, обладающий сильной и неуживчивой натурой, часто нарушающий общепринятые нормы и отстаивающий свои принципы лечения. Хаус возглавляет диагностическое отделение в учебной больнице. Из-за некоторых особенностей характера его нельзя назвать любимцем пациентов и коллег — он замкнут, резок и циничен, склонен к мизантропии и бунтарству, но при этом он профи. Что же произойдет в 19―26 сериях 2-го сезона фильма «Доктор Хаус»?

Пятнадцатилетний проповедник и его отец проводят собрание в церкви. Бойд читает молитву, кладет руку на лоб одной из женщин и забирает у нее ходунок. Та делает несколько шагов, а Бойд падает на пол с острой болью в желудке. Его привозят в больницу, и пока Форман и Кэмерон берут анализы, Уолтер говорит Хаусу, что с Бойдом говорит Бог, и тот имеет дар исцелять людей.

Кэмерон сообщает, что в крови Бойда низкое содержание натрия, а цирроз печени и болезнь Аддисона не подтверждаются. Хаус идет поговорить с Бойдом, спрашивает, почему тот предлагает своим прихожанам отказываться от медицинской помощи, а сам обратился в больницу.

В ролях: Хью Лори, Лиза Эделстайн, Омар Эппс, Роберт Шон Леонард, Дженнифер Моррисон, Джесси Спенсер, Боббин Бергстром, Питер Джейкобсон, Оливия Уайлд и др.

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