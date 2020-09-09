Ведущая программы «Вікна-новини» Яна Брензей о своей работе

Один из стереотипов о работе на телевидении, что ведущая — это лишь красивая картинка. Что ей не обязательно знать, о чем будет выпуск новостей, а единственная задача — хорошо выглядеть и четко произносить текст, который ей готовят заблаговременно «специально обученные люди». С такими предположениями сталкивалась и ведущая программы «Вікна-новини» на СТБ Яна Брензей. В чем же на самом деле заключается работа ведущей — рассказала Яна.

— А тебе дают текст перед выпуском почитать?

— В смысле?

— Ну, чтоб ты знала, какие новости будут.

«И это только одна из версий того, в чем заключается моя работа. Были предположения, что я сразу прихожу красивая, сажусь за студийный стол и читаю. Кто-то подозревал, что меня все-таки красят специально обученные люди, а потом я уже сажусь красивая за студийный стол. Спрашивали, могу ли я вносить правки в подводки к сюжетам. Их же, по мнению спрашивающих, тоже пишут специально обученные люди», — поделилась Яна Брензей.

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На самом же деле, ведущая новостей выполняет огромную долю работы, о которой телезрители часто даже не догадываются.

О своих обязанностях Яна рассказала: «Мой выпуск начинается в 14.30. Я прихожу на работу в 9. Читаю последние новости. Предлагаю выпускающему редактору темы. Предлагаю темы журналистам. 1—2 небольшие формы пишу для выпуска сама. Читаю сюжеты. Пишу подводки, порой еще до того, как текст будет готов. Потом перечитываю и вношу правки. Все это время параллельно слежу за новостными лентами. Читаю аналитику. После выпуска — снова новости, пуш-оповещения, выпуски других каналов, вечерняя летучка».

Ведущая призналась, что, действительно, иногда бывают случаи, когда решение выдать сюжет в эфир редактор принимает во время самого эфира. Тогда ей приходится читать информацию, которую она ранее не видела. Но такие моменты, как отметила Яна, она не любит.

«Я не диктор. Я не прихожу посидеть красивая за столом. Моя работа не сводится к выразительному чтению. В 99% случаев я знаю и понимаю, о чем говорю. Как любой живой человек, я допускаю ошибки, оговариваюсь и сержусь на себя. Мысленно не соглашаюсь с автором материала или спикером. Но я точно не делаю свою работу механически, — объяснила Яна. — Быть ведущей новостей — это рассказывать о том, что тебе небезразлично. И вот ею я и стараюсь быть».

4 сентября программа «Вікна-новини» отметила юбилей — 25 лет со дня первого выхода в эфир. Смотрите «Вікна» с понедельника по пятницу в 14:30, 17:30 и 22:00 на СТБ.

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