Сегодня, 9 сентября, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 9 и 10 серии расширенной версии легендарного сериала «Спіймати Кайдаша». Этой весной новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого вызвало небывалый резонанс, завоевало высокие рейтинги и абсолютную любовь зрителей. Все лето создателей просили сделать продолжение или повторный показ сериала, и телеканал СТБ решил порадовать поклонников ― выпустить режиссерскую версию с диалогами и сценами, которые не вошли в премьерный показ. Что же произойдет в 9 и 10 сериях расширенной версии «Спіймати Кайдаша»?

Из-за кризиса Мотря и Карпо вернулись в село, но стали жить у родителей Мотри. Карпо чувствует себя несчастным, да и Мотре трудно жить у родителей, потому что они ее все время жалеют. Карпо предлагает жене расстаться. А Кайдашиха довольна – Кайдаш не пьет, начал зарабатывать, скандалов дома нет. Лаврин недоволен тем, что он много работает, а Мелашка оказалась не очень хорошей хозяйкой и только ходит в клуб петь, у них начинаются первые ссоры.

Страна готовится к выборам, в селе появляется новый управляющий, который агитирует за одного из кандидатов в президенты, подыскивает себе команду. Карпо кажется ему хорошей кандидатурой, и он берет его на работу. Это спасает брак с Мотрей. Кайдаш бросил пить, стал очень набожным, ходит в церковь.

Актеры: Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарья Федина, Ярослав Безкоровайный, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская.

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