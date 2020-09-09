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Сметанное желе: рецепт желе из сметаны от Димы Касапа

09.09.2020

Желе из сметаны – невероятно нежный и вкусный десерт. Его прелесть в том, что к классическому рецепту вы можете добавить любые фрукты и сладости, по вашему желанию и вкусу. Пошаговый рецепт сметанного желе от участника «МастерШеф. Профессионалы» Димы Касапа читайте в материале. 

jelly with sour cream

Ингредиенты:

  • сметана — 400 г
  • сахар — 100 г
  • пакетик ванильного сахара
  • желатин — 15 г
  • вода — 150 мл

Приготовление:

  1. Выложить желатин в миску и залить 100 мл воды.
  2. Оставить набухать на время указанное на упаковке.
  3. Прогреть не доводя до кипения и помешивая полностью растворить набухший желатин.
  4. В небольшую кастрюлю высыпать сахар и ванильный сахар.
  5. Добавить оставшуюся воду и прогреть на небольшом огне до полного растворения сахара. 
  6. В готовый сироп добавить сметану и тщательно перемешать.
  7. Добавить в сметанную массу подготовленный желатин и снова тщательно перемешать. 
  8. Остывшее желе разлить по формочкам и убрать в холодильник застывать на 4—5 часов.

Приятного аппетита!

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