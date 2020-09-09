Какому знаку зодиака лучше воздержаться от похода в гости? Кому стоит уделить больше времени семье? Подробный астрологический прогноз читайте в гороскопе на 10 сентября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Сегодня прислушайтесь к своему разуму и телу. Расслабьтесь, помедитируйте. Это поможет вам достичь внутренней гармонии! Вы ведь давно этого хотели. Более того, это нужно для восстановления ваших жизненных сил.

Телец

Звезды предупреждают, что день будет максимально положительным. Поэтому в порыве радости и счастья не давайте лишних обещаний, которые вскоре придется выполнять. Подумайте сто раз, что и кому говорите.

Близнецы

Дружеская или романтическая встреча пойдет вам на пользу. Близнецы совсем погрязли в постоянных депрессиях, лучше скорее выходить из этого состояния.

Рак

Раки, будьте на связи целый день. Следите за своим гаджетом. Звезды говорят, что поступит важный звонок с хорошими известиями. Новости и предложения откроют двери в новую жизнь.

Лев

Львам нужно оглянуться вокруг себя. Подумайте, кто вас окружает. Быть может, среди всех есть недоброжелатели, которые последнее время дают плохие советы или завидуют? Ограничьтесь от такого общения.

Дева

Девы, это ваш день! Не бойтесь просить друзей о помощи, они вам точно не откажут. Сейчас вы излучаете такой свет и доброту, что с вами хочется иметь дело.

Весы

Весы не понимают, как им лучше поступить в ситуации. Лучше всего обратитесь к семье. Это те люди, которые никогда не посоветуют плохого. Взвесив все «за» и «против», принимайте решение.

Скорпион

Скорпионы стали слишком противными. Дерзят, хамят, срываются без причины. Вам не кажется это странным? Возьмите свою речь и интонацию под контроль. Иначе рискуете остаться без друзей.

Стрелец

Попробуйте дать своей второй половинке ответственное задание, она вас не подведет, вот увидите! Более того, вы сможете доверять друг другу на все 200%.

Козерог

Козерогам пора прекращать жаловаться. Вы заняли удобную позицию нытика. Но не всем нравится ежедневно вас утешать. Всему есть предел. Научитесь справляться со своими проблемами самостоятельно.

Водолей

Сегодня лучше провести день в спокойной домашней обстановке. Не стоит вечером идти в гости или принимать кого-либо у себя.

Рыбы

Рыбам кажется, что в личной жизни что-то идет не так. И вам не кажется. Вы перестали уделять должное внимание своей второй половине. Еще немного ― и она подумает, что вы совсем потеряли совесть.

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