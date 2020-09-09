Фасоль — источник клетчатки и многих витаминов, которые помогут надолго сохранить красоту и молодость. Подробнее о том, чем полезна стручковая фасоль, расскажет диетолог «Зважені та щасливі»-9 Светлана Фус.

Больше по теме: Салат из запеченной цветной капусты: рецепт от Светланы Фус

Стручковая фасоль помогает бороться с процессами старения, укрепляет иммунную систему. Также этот продукт — источник растительного белка, благодаря которому вы можете похудеть. Диетолог «Зважені та щасливі»-9 Светлана Фус решила поделиться секретом молодости и рассказать все о пользе продукта.

Стручковая фасоль: виды и польза

Фасоль богата на фолиевые кислоты, клетчатку, многие витамины и минералы. Благодаря большому содержанию полезных веществ, фасоль рекомендуют добавлять в свой рацион беременным женщинам, а также людям, больным диабетом.

В стручковой фасоли можно найти такие минералы: кальций, цинк, железо, фтор, медь, марганец, бор, бета каротин, витамины С и К. А также небольшое количество витаминов группы B (B1, B2, B3, B5, B6, пантотеновую кислоту).

Больше по теме: «Греческий салат»: классический рецепт приготовления от Юрия Негрича

Желтая стручковая фасоль обладает мягким и сливочным вкусом. Она — источник калия и фосфора.

Зеленая стручковая фасоль имеет более выразительный вкус, содержит немного больше бета каротина и фолиевой кислоты.

С чем едят стручковую фасоль?

Стручковую фасоль можно добавлять в супы, салаты, овощные рагу, делать с ней омлет. Добавлять в качестве гарнира к мясу.

Все, кто следит за весом, могут не бояться добавлять фасоль в свой рацион. В 100 граммах вареного продукта содержиться около 35 калорий.

Стручковая фасоль: вред

Больше по теме: Кабачки в духовке: 10 рецептов запеченных кабачков

Фасоль может вызвать вздутие живота. Больные с подагрой и мочекаменной болезнью должны помнить, что стручковая фасоль содержит пурины. Продукт также вызывает обострение болезни, если его употреблять регулярно в большом количестве.

Сырая стручковая фасоль, как и остальные бобовые, содержит в своих зеленых семенах токсическое вещество — фазин. Но оно разрушается и теряет плохое действие при термической обработке продукта. Поэтому фасоль стоит употреблять только отварную, тушеную или приготовленную на пару.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ