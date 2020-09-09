Вирусы гриппа и ОРВИ настигают нас в самый неподходящий момент, поэтому любыми способами мы пытаемся как можно быстрее привести себя в форму. К сожалению, не всегда поступаем верно. Часто даже проверенные временем методы и разрекламированные новомодные средства оказываются не только неэффективными, но и опасными. О мифах в лечении простуды рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Нельзя открывать окна в квартире во время болезни

Наоборот! Старайтесь как можно чаще проветривать помещение, иначе рискуете создать в доме идеальный микроклимат для размножения вирусов. Они очень любят сухой, теплый, плохо вентилируемый воздух. Главное, исключите сквозняки.

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Антибиотики лечат простуду быстрее

Запомните раз и навсегда: причиной ОРВИ и гриппа являются вирусы, а действие антибиотиков направлено против бактерий. Поэтому нет смысла принимать их при ОРВИ. Антибактериальную терапию может назначить только врач, например, при таких осложнениях простуды, как бронхит или гайморит. Принимая антибиотики по собственной инициативе, вы рискуете подорвать иммунитет.

Высокая температура опасна для здоровья, ее нужно сбивать

Это утверждение имеет смысл, только если температура тела поднимается выше 38,5 градусов. До этого предела она означает одно: в организме активно вырабатываются иммунные клетки для борьбы с вирусом. Так что если вы нормально переносите температуру, то с жаропонижающими средствами лучше повременить.

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Горячий чай – побольше и погорячее

Обильное питье действительно при простуде очень полезно. Но не горячее, а теплое! Во-первых, обжигающий напиток травмирует и без того воспаленную слизистую горла. Во-вторых, горячее питье повышает температуру тела. А если она и так выше нормы, то самочувствие может только ухудшиться. Наконец, горячий напиток усиливает потоотделение и увеличивает частоту сердечных сокращений, что создает дополнительную нагрузку на сердце.

Насморк при простуде лечить не нужно, сам пройдет

Миф о том, что насморк, если его не лечить, проходит за семь дней, а если лечить, то за неделю, очень распространен. Не придавая значения этому симптому простудных заболеваний, мы часто пускаем его на самотек. Однако такая халатность может привести к серьезным осложнениям. Насморк нужно лечить обязательно, тем более что современные средства в состоянии за достаточно короткий промежуток времени избавить нас от этой «мокрой» напасти.

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Как правильно лечить простуду?

Прежде всего нужно постараться остаться дома, при сильном недомогании вызвать врача. Не стоит пренебрегать народными средствами: лук, чеснок, лимон – самые известные помощники при простуде. Однако народные рецепты хороши лишь как дополнительные меры. Для лечения лучше воспользоваться безопасными лекарствами растительного происхождения.

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