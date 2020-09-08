Сегодня, 8 сентября, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 8 и 9 серии расширенной версии легендарного сериала «Спіймати Кайдаша». Этой весной новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого вызвало небывалый резонанс, завоевало высокие рейтинги и абсолютную любовь зрителей. Все лето создателей просили сделать продолжение или повторный показ сериала, и телеканал СТБ решил порадовать поклонников ― выпустить режиссерскую версию с диалогами и сценами, которые не вошли в премьерный показ. Что же произойдет в 8 и 9 сериях расширенной версии «Спіймати Кайдаша»?

Карпо возвращает Мотрю и переезжает с ней в город. Назревает кризис 2008 года, снимать квартиру все труднее. Мелашка и Лаврин с сыном живут в отремонтированном сарае, они счастливы. Очень близко дружат с соседями ― Танькой и Артемом, который начал у старого дома Таньки строить новый дом. На этой стройке работает Лаврин. Кайдаш перепил на день рождения Кайдашихи, у него отняло дар речи.

Кайдашиха везет мужа в город к врачам, они останавливаются на неограниченный срок в однокомнатной квартире Мотри и Карпа. Мотря не выдерживает и уезжает на одну ночь в деревню, чтобы отдохнуть от свекра. Там она видит, что на соседнем дворе растет новый красивый дом. Ее распирает от зависти и злости. Лаврин узнает, что брат не может иметь детей, и теперь он уверен, что Анжелина – его дочь. Он признается Мелашке.

Актеры: Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарья Федина, Ярослав Безкоровайный, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская.

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