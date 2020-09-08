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«Сліпа»: объявлена дата старта проекта в 2020 году

08.09.2020

Скоро на телеканале СТБ состоится показ второго сезона мистического проекта «Сліпа». Вы увидите новые истории о ясновидящей бабушке Любе, которая помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Второй сезон будет выходить с 11 сентября, по пятницам, в 16:30. Детали в материале. 

Когда случаются необъяснимые смерти и загадочные исчезновения родных, когда из ниоткуда берутся болезни, а потери идут одна за другой – найти выход сможет только та, что видит сквозь тьму…

Главная героиня проекта – слепая провидица бабушка Люба, которая обладает мудростью предков и чувствует людей, обращающихся к ней за помощью. Благодаря приметам и особым знаниям бабушка помогает героям защитить себя и своих близких от невзгод.

Смотрите второй сезон мистического проекта «Сліпа», основанного на реальных событиях, уже этой осенью с 11 сентября.

Video: «Сліпа»: объявлена дата старта проекта в 2020 году

Когда Слепая выходит в эфир телеканала СТБ в 2020 году? Уже известна дата старта мистического проекта Слепая на СТБ. Слепая 2020: дата выхода нового сезона

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