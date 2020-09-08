Романтические пятницы на СТБ

StarLight Production для телеканала СТБ снимает серию романтических сериалов, которые будут выходить каждую пятницу на протяжении осени. Генеральный продюсер ― Галина Балан-Тимкина. Премьера первого из них состоится 25 сентября. Съемки проходят в Киеве и его окрестностях. В сериалах будут показаны самые красивые виды столицы. Этой осенью выбирай любовь на СТБ!

Жанр – мелодрама. В каждом проекте 4 серии. Сериалы объединяет то, что главная героиня – молодая женщина, которая, несмотря на болезненный опыт предыдущих отношений, не утратила веру в настоящую любовь, которая обязательно случится в ее жизни.

«Слоганом СТБ является «З любов’ю можливо все», поэтому в каждой из наших историй любовь творит чудеса. Каждая из этих историй о втором шансе для женщины. О борьбе за право на счастье для себя и своей семьи. Наши героини ищут не только любимого мужчину для себя, но и друга для своего ребенка. Поэтому в каждом проекте есть потрясающие детские роли. Наши маленькие актеры находятся в центре сюжета и помогают своим мамам прийти к счастью», ― комментирует генеральный продюсер Галина Балан-Тимкина.

Каждая история легкая, позитивная и очень атмосферная. Главные героини будут близки каждой зрительнице. В сериалах снимаются полюбившиеся всем актеры. Среди первых зрители увидят такие мелодрамы:

«Любовь с ароматом кофе»

Красавица Аля – мать-одиночка, работает баристой и воспитывает 5-ти летнего сына. Бывший парень бросил ее одну с ребенком. Девушка долго никого не подпускала к себе, пока не встретила мажора Гошу. И впервые за долгое время подумала, что он ― тот мужчина, с которым можно шагать по жизни легко и просто. Но Гоша бросает девушку. В это время Аля встречает друга Гоши Костю, который предлагает ей сделку: сыграть роль его несносной, бесцеремонной невесты, чтобы семья перестала думать о женитьбе Кости. Но все идет не по плану….

В главных ролях: Дана Абызова, Тимофей Каратаев, Александр Соколов, Наталья Васько, Ирина Мельник.

Режиссер-постановщик: Олег Туранский

«Здравствуй, папа!»

К спортивному гонщику Максиму неожиданно приходит 10-летний мальчик и заявляет, что он его сын. Мужчина знает, что этого не может быть, ― он не знаком с его мамой. Но мальчик остро нуждается в отце, просит Максима ему помочь. Герой узнает, что он много лет назад стал анонимным донором для матери этого мальчика. У Максима дилемма: имеет ли он право нарушить покой незнакомой ему женщины, чтобы стать ближе к ребенку, биологическим отцом которого он является…

В главных ролях: Елизавета Майская, Прохор Дубравин, Сергей Радченко, Дарья Легейда, Артем Позняк.

Режиссер-постановщик: Анатолий Григорьев

«Солнечные дни»

Светлана живет не своей жизнью и занимается не тем, чем одарил ее Бог. Она всегда мечтала быть артисткой, имеет яркий актерский талант, но работает риелтором и продает квартиры, чтобы добыть деньги для семьи. Мужчина, которого она встречает, ― списанный отчаявшийся актер Артем Бовенко. Но именно этот мужчина вдохновляет ее на невероятный шаг ― заниматься тем, чем она всегда мечтала.

В главных ролях: Алексей Морозов, Анна Арефьева, Денис Мартынов, Ольга Морозова, Сергей Дзялик.

Режиссер-постановщик: Алексей Морозов

«Мой любимый враг»

От любви до ненависти ― один шаг, а от ненависти до любви – долгий путь… Студенты Кира и Марк влюбились, но отец не уверен, что может доверить нищему студенту свою единственную дочь. Марк решает уехать из города и доказать, что достоин Киры. Она воспринимает разлуку как предательство любимого и уезжает за границу строить карьеру. Через 10 лет Кира возвращается в родной город и неожиданно встречает Марка, который вернулся из-за нее. Он решает доказать Кире, что изменился, и становится соперником мэра на выборах. Для Киры это еще одно доказательство того, что ей стоит держаться от Марка подальше. Она знакомится с правой рукой отца ― адвокатом Глебом. Вспыхивает роман. И Кира принимает предложение Глеба выйти за него замуж…

В главных ролях: Анна Васильева, Роман Полянский, Марк Дробот, Фатима Горбенко, Сергей Калантай.

Режиссер-постановщик: Антон Азаров

Больше по теме: «І будуть люди»: премьера масштабной исторической саги на телеканале СТБ

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.