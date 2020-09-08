Как правильно наказать ребенка: советы Дмитрия Карпачева
08.09.2020
Насколько важны наказания в воспитании? Правильно ли это? Достаточно неоднозначный вопрос, согласитесь! Ведь в этом деле главное, не перегнуть! Участница одного из выпусков психологического реалити «Супермама» генералиссимус Елена разработала целую систему наказаний. За проступки ее сыновья либо приседают, либо отправляются в подвал, чтобы подумать о своем поведении. Но так ли это хорошо? Как правильно наказывать ребенка? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.
Строгая мама Елена разработала целую систему наказаний. Ее дети за проступки приседают или идут в подвал. Однако как прокомментирует такие методы эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?
«Наказания в воспитании очень важны, но нужно их делать правильно. Они не должны вредить физическому и психическому здоровью, унижать ребенка. За один проступок должно быть одно своевременное наказание. И очень важно, чтобы размер наказания был равносилен масштабу прокола ребенка».
Сыновья Елены рассказали, что за проступки их отправляют в подвал. Мальчишки признались, что им не нравится такое наказание, и они бы хотели научиться договариваться с папой.
«Это нормальное наказание —отправить ребенка посидеть одному, успокоиться и подумать над своим поведением. Но если вы выбираете в качестве такого места подвал, убедитесь, чтобы детям там было безопасно. Это должно быть местом уединения, а не карцером».
Больше советов по воспитанию детей — с понедельника по четверг в 18:05 в новом проекте «Супермама».