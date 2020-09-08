Подробный гороскоп на 9 сентября для всех знаков зодиака составили экстрасенсы СТБ. Что ждет сегодня каждого из нас — читайте в нашем астрологическом прогнозе на 9 сентября 2020 года.

Овен

Звезды рекомендуют Овнам взяться за свое здоровье и питание. Вы запустили себя. Необходимо отвлечься от проблем насущных и прислушаться к своему самочувствию.

Телец

Ваши конфликты со второй половиной возникли не просто так. Задумайтесь, не переходите ли вы на новый уровень отношений, но без нее? Возможно, кто-то вырос давно из этой истории.

Близнецы

Может случиться так, что сегодня вы почувствуете холод к своему любимому человеку. Это просто перепады настроения, не поддавайтесь мимолетной слабости. Более того, осенний период всегда отличается хандрой и депрессивным настроением.

Рак

Больше работы, меньше мыслей о прошлом. Гоните прочь оправдание обидчика. Человек поступает так, как ему свойственно. И разучитесь оправдывать каждого встречного.

Лев

Начните уже свои занятия спортом. Ваш организм устал от пустых обещаний. Помните, что в здоровом теле ― здоровый дух. Более того, это повысит ваш иммунитет, что сегодня крайне важно.

Дева

Поставьте себе по-настоящему высокую цель и идите к ней. Вы сможете, если захотите, абсолютно все! Хватит тешиться иллюзиями, что все хорошо и вы довольны своей жизнью.

Весы

Проявляйте больше активности, не летайте в облаках сегодня. У Весов слишком серьезный план на будущее, необходимо его придерживаться. Более того, необходимо действовать по списку, который вы составили на этот год.

Скорпион

Трудности даны для того, чтобы их преодолевать. У вас все получится, только не берите на себя больше, чем сможете осилить.

Стрелец

Стрельцам пора отдохнуть. Не берите на себя все задачи, которые возникают в коллективе. У вас есть свои обязанности. Выполняйте исключительно их.

Козерог

У вас накопилось несколько замечательных идей, может, попробуете их реализовать? Тогда почувствуете прилив энергии и гармонии с собой.

Водолей

Совсем скоро вас ожидают значительные перемены. Приготовьтесь к ним. Отдохните, чтобы потом хватило сил на все. Больше проводите времени с родными, наполнитесь положительными эмоциями и теплом.

Рыбы

Рыбы задумчивы и замкнуты. Вы все хотите перемен, но не решаетесь на них. Это немного грустно, ведь вы невероятно способный и трудолюбивый человек. Звезды говорят лишь одно: действуйте!

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