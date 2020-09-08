Брови 2020: модные тенденции

Брови – обрамление лица, это знает каждая девушка. Какие брови будут модными в 2020 году? Узнайте в нашей статье все о трендах в оформлении бровей на 2020 год, чтобы не упасть в грязь лицом.

Естественные брови 2020

Не нужно пытаться сделать свои брови идеальной формы в 2020 году. Модной станет мягко заполненная тенями бровь, которая не привлекает к себе много внимания. Иллюзия не тронутых косметикой бровей только приветствуется. Отсутствие насыщенного цвета и чёткой формы – все, что нужно для модных в будущем сезоне бровей.

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Обесцвеченные брови 2020

Обесцвеченные брови – еще один тренд 2020 года. Добиться такого эффекта можно с помощью обесцвечивания волосков. Уйдёт ли эта тенденция в народ? Вряд ли. А вот на обложках глянца мы ее увидим и не раз! Такой тренд больше подходит для съемок или модных мероприятий, но никак не для повседневной жизни.

Густые брови 2020

Густые модные брови в ближайшем сезоне не отступят и продолжат свое шествие. По крайней мере нам это показали модные недели, подиумы и глянцевые журналы. Внешний вид моделей дает понять, что акцентированная форма бровей 2020 года будет любимым хитом модниц, а если, увы, не обладаете такими бровями, то можете достичь такого результата благодаря микроблейдингу или прорисовке.

Мягкие брови 2020

Сегодня уже никто не заполняет межбровное пространство густыми тенями по трафарету; никто не рисует графичные, плотные брови-карнизы. Все стремятся к минимализму и мягкости.

Прямые брови 2020

Строго очерченные углы или запятые покинут моду в 2020 году. В тренде естественность, и коррекция бровей должна соответствовать этой тенденции. Если нижняя часть бровки еще хоть как-то приемлет заостренность, то верхняя полностью исключает эту форму.

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