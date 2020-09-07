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«Таємниці ДНК»: какие результаты покажет тест ДНК в 7 выпуске 2 сезона?

07.09.2020

Новая история, которая найдет логическое завершение, удивит всех зрителей. 30-летняя Ирина всю свою жизнь знает, что ее подменили в роддоме, а воспитывала ее не родная мать. Однако и отношение было соответствующим: постоянное отстранение, неуважение, отсутствие теплоты и любви. Поэтому пора отыскать родных. Больше — смотрите в 7 выпуске проекта «Таємниці ДНК» 8 сентября в 19:00 на телеканале СТБ!

В 7 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-2 вы узнаете:

  • Что стало поводом сомневаться в родстве матери и дочери?
  • Почему в течение 30 лет Ирине не удается найти биологическую мать?
  • Какие шокирующие подробности из детства раскроются в студии проекта «Таємниці ДНК»?
  • Какую версию расскажет сама мать, и что произошло на самом деле в тот день, когда на свет родился ее ребенок?
  • Кто окажется биологической матерью Ирины, и какие результаты покажет тест ДНК?

Больше по теме: «Таємниці ДНК»-2 выпуск 6: является ли Александр отцом 5 детей, выяснил генетический тест

Не пропустите уже завтра, 8 сентября, 7 выпуск проекта «Таємниці ДНК» в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: «Таємниці ДНК»: какие результаты покажет тест ДНК в 7 выпуске 2 сезона?

8 сентября 2020 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 7 выпуск 2 сезона. Чем удивит 7 выпуск Таємниці ДНК от 08.09.2020 - смотрите в анонсе

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