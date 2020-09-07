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Стартовали съемки нового фильма от Оксаны Байрак

07.09.2020

Оксана Байрак — «женщина с планеты Любовь». Всеми любимая кинорежиссер уже начала работу над новым проектом «Ломаные линии». Чем же удивит зрителей новый сериал Оксаны Байрак? Читайте прямо сейчас!

«Самый серьезный-несерьёзный продюсер в мире! С лучшими ногами! Мы разбили тарелочку очередного шедеврусика «Студии Байрак» ― детектив «Ломаные линии». Режиссёр Олег Масленников. С Богом!» ― написала на своей странице в Instagram Оксана Байрак. 

Генеральный  продюсер ― Оксана Байрак

Исполнительный продюсер ― Евгений Третьяк

Режиссер-постановщик ― Олег Масленников

Оператор-постановщик ― Алексей Цвелодуб

Композитор ― Валерий Тишлер

Актеры: Максим Дрозд, Ирина Авдеенко, Олег Масленников, Татьяна Скляр, Игорь Гнездилов, Сергей Дедюк.

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