Сегодня, 7 сентября, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 7 и 8 серии расширенной версии легендарного сериала «Спіймати Кайдаша». Этой весной новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого вызвало небывалый резонанс, завоевало высокие рейтинги и абсолютную любовь зрителей. Все лето создателей просили сделать продолжение или повторный показ сериала, и телеканал СТБ решил порадовать поклонников ― выпустить режиссерскую версию с диалогами и сценами, которые не вошли в премьерный показ. Что же произойдет в 7 и 8 сериях расширенной версии «Спіймати Кайдаша»?

Лаврин едет на заработки, и Мелашка остается без его защиты. Кайдашиха делает все, чтобы она как можно меньше общалась с ребенком. Кайдаш страдает из-за того, что Карпо фактически отобрал у него работу на их СТО после раздела имущества. Мелашка случайно узнает, что Танька спит с Артемом. Карпо идет к Таньке с предложением удочерить Анжелину, но выходит Артем и заявляет, что он удочерит ее детей. Спасая Анжелину, Карпо случайно стреляет в собаку Мотри. Она не может ему простить смерть любимца и уходит от него.

Актеры: Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарья Федина, Ярослав Безкоровайный, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская.

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