В субботу, 5 сентября, зрители телеканала СТБ смогли насладиться просмотром 7 выпуска главного семейного шоу страны «Звана вечеря». Какие неожиданности приготовили нам герои проекта? И почему скандал на кулинарном шоу сейчас обсуждает вся страна? Узнайте прямо сейчас!

В кулинарном батле в субботу состязались: известный хореограф, супруг ведущей Лилии Ребрик Андрей Дикий, блогер Марина Шер, косметолог Александр Гальперин, а также фитоняшка и певица в декрете Виктория ILCHY.

Первым принимал гостей известный хореограф и семьянин Андрей Дикий. Для них он приготовил закуску из лаваша с чесноком «Огненное дыхание», свиной шашлык «Накал страстей» и на десерт ― арбуз, маринованный алкоголем, — «Бешеная ягодка». В качестве развлечений Андрей предложил своим гостям потанцевать и насладиться крепкими алкогольными напитками.

На второй день на свой ужин гостей пригласила певица в декрете Виктория ILCHY. Она приготовила яйца пашот «Мать драконов», на основное подала запеченный лосось «Фитоняшка», а десерт певицы был с медом и назывался «Запретное желание». В конце вечера Виктория вместе с гостями пела в домашнем караоке.

А вот косметолог Александр Гальперин приготовил для гостей настоящий ПП-ужин! На закуску парень подал улитки под названием «Лифтинг», на основное — запеченного кролика «Секрет молодости», на десерт — безе «Инъекция нежности». Блюда косметолога удивили гостей, но вот развлечение повергло их в шок! Блогерша Марина Шер, которая заскучала во время разговоров о семье, нашла в квартире Александра необычный музыкальный инструмент – саксофон. Она не удержалась и начала со всех сил дуть в начищенный инструмент. В итоге косметолог предложил Марине продезинфицировать саксофон после ее игры. После этих слов блогерша заказала такси и со скандалом уехала домой.

На следующий день гости не знали, чего ожидать от Марины Шер. Для них эффектная блогерша приготовила три блюда: на закуску она подала тарталетки с икрой «Дорого-богато», на основное — фаршированные перцы «Глубокое наслаждение» и на десерт ― вареники с вишней «А что внутри?». На званый ужин собрались все гости, кроме… косметолога Александра! Но все же через некоторое время Александр приехал к скандальной блогерше, и они, наконец-то, помирились! В качестве развлечения Марина Шер предложила сыграть в известную игру «Крокодил».

В конце вечера гости узнали оценки за свои званые ужины. В итоге, победу в 7 выпуске шоу «Звана вечеря» одержал известный танцор Андрей Дикий!

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