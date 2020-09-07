Сангрия — испанский охлаждающий напиток, рецепт которого родился более четырех веков назад. Традиционно считается, что для приготовления напитка нужно использовать красное вино и фрукты. Но участник «МастерШеф. Профессионалы» Шева Димарик знает интересные рецепты сангрии.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Нарезать фрукты на кусочки, засыпать их сахаром и залить бренди или виски. Поставить смесь в холодильник на 12 часов.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Перед подачей перемешать и добавить лед.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Добавить вино и лимонад. Затем аккуратно перемешать и разлить по бокалам.

Добавить сахар и апельсиновый ликер. Перемешать, оставить смесь на 30 минут.

Мякоть арбуза и лайм порезать на тонкие кусочки, переложить в графин.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Перелить в стаканы и добавить лед.

Все ингредиенты добавить в шейкер, интенсивно потрясти.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Поставить в холодильник минимум на 2 ч.

Сложить все ингредиенты в кувшин. Залить их вином, добавить ликер и накрыть пленкой.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Перелить в бокал, на 3/4 наполненный льдом.

Смешать вино и ликеры, добавить по дольке каждого фрукта.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Насыпать сахар в ковш и влить туда 300 мл воды.

Снять цедру с лимона и апельсина, добавить ее в воду. Поставить на небольшой огонь и довести до кипения. Затем увеличить огонь и кипятить пять минут.

Перелить смесь в кувшин и спрятать в холодильник до следующего дня.

Персики разрезать пополам. Удалить косточки из вишен и персиков. Нарезать мякоть фруктов и ягод дольками. Поместить все в контейнер и поставить в холодильник.

Добавить в сироп вино и бренди.