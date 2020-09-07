Осень — время перемен. Поэтому каждому знаку зодиака интересно знать, что же его ждет в такой переломный период. Подробный гороскоп на 8 сентября 2020 года от экстрасенсов СТБ читайте в материале.

Овен

Постарайтесь сделать все, чтобы не подвести людей, которые вам доверяют. Пока вы пользуетесь высоким авторитетом. Поэтому будьте собранными, чтобы его не потерять сегодня.

Телец

Сегодня нужно много говорить с близкими, родителями. Вы потеряли положительную и семейную энергию. Именно поэтому чувствуете опустошение. Восполните утерянное душевным разговором.

Близнецы

Будьте более терпимыми, чтобы не обидеть близкого человека. Последнее время вы очень вспыльчивы, что мешает вам выстраивать новые и необходимые знакомства. Более того, эта психованность рушит ваши личные отношения.

Рак

Не принимайте близко к сердцу то, что вам скажут сегодня окружающие. Все чаще вы напоминаете губку, которая впитывает весь негатив и анализирует сказанное другими. Но помните, что всем нравиться невозможно. Живите в свое удовольствие.

Лев

Львам пора сделать перерыв. Вы постоянно гонитесь за чем-то, а к каждому вечеру чувствуете эмоциональную пустоту. Звезды рекомендуют составить план, по которому будете действовать. Пока в вас лишь одна хаотичность.

Дева

Ваш организм на грани истощения. Прислушайтесь, что вас беспокоит. Много сил тратите на работу и быт. Попробуйте поговорить и пообщаться с тем, кто заряжает вас на позитив.

Весы

Весы решительно настроены на новый этап жизни. И это правильно. Вы долгое время не выходили из зоны комфорта, но чтобы идти дальше, сейчас придется постараться.

Скорпион

Повеселитесь от души, даже можете пробовать что-то новое. Сегодня для вас открыта любая дверь. Эксперименты со стилем и внешним видом будут одним из лучших и оправданных рисков за всю жизнь.

Стрелец

Не спешите, как бы этого ни хотело ваше сердце. Усмирите свои порывы, чтобы потом выйти победителем, с гордо поднятой головой и не разбитым сердцем.

Козерог

Сегодня секретом вашего успеха будет отменное чувство юмора. Не бойтесь на полную проявить свою смекалку. Более того, хорошая и уместная шутка — показатель интеллекта.

Водолей

Вы ждали перемен в личной жизни, а получили тишину в ответ на свои чувства. Смиритесь, некоторые люди не обязаны вас любить или испытывать симпатию. Чем быстрее вы это примите, тем лучше будет для вас же. Ваш человек сам найдется.

Рыбы

Не рискуйте, для вас это может обернуться крахом. Лучше провести этот день тихо, спокойно, с близкими людьми. Также постарайтесь обсудить все старые и не закрытые проблемные вопросы. Видимо, они по сей день рушат ваши взаимоотношения.

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