Недавно состоялась премьера 10 сезона любимого кулинарного шоу «МастерШеф». Но какими будут участники? И что на кухне проекта делали гуру украинского шоу-бизнеса Монатик и Настя Каменских? Об этом и не только узнаете в нашем эксклюзивном интервью с бессменным судьей «МастерШеф»-10 Эктором Хименесом-Браво.

Зрители уже успели насладиться просмотром второго выпуска «МастерШеф»-10. А кто из участников удивил больше всего вас?

Была участница Марина, которая профессионально играет в хоккей. В субботу она привезла свой быстрый вариант медовика. Я был в шоке, что за 40 минут девушка смогла приготовить традиционный десерт, который обычно занимает очень много времени. Он был не слишком сладкий, пропитанный, хороший баланс во вкусе. Он был настолько вкусным, что когда все участники ушли, я его съел до крошек!

На ваших страницах в соцсетях очень много фотографий и видео закулисья проекта. Почти на всех этих фото вы в маске. Трудно сниматься по 12 часов в день в маске?

Конечно, во время карантина мы пользуемся всеми необходимыми защитными средствами, все должны были пройти тест на коронавирус перед тем, как начались съемки шоу. Все сотрудники и участники всегда носят маски и соблюдают дистанцию. Очень жесткий контроль температур. Когда ты приходишь на работу и уходишь со съемок, тебе меряют температуру. Все участники живут только в гостинице и никуда не ходят. Судьи очень аккуратно себя ведут, вне съемок всегда надевают маски и практически ни с кем не общаются близко, чтобы исключить любые риски.

А какой конкурс запомнился вам больше всего?

Самый запоминающийся конкурс лично для меня – это конкурс с приглашенными звездами: Настей Каменских и Дмитрием Монатиком! Тогда они были капитанами, и именно под их руководством участники готовили свои блюда. Было очень круто видеть, как они готовят, как общаются с участниками, ведь артисты очень серьезно подошли к соревнованию. Им было очень весело, они круто провели время. И в то же время, они поняли, насколько тяжело участвовать в этом проекте! В общем, было очень интересно наблюдать за тем, как на кухне «МастерШеф» готовили Монатик и NK!

А почему зрители должны обязательно посмотреть 10 сезон шоу «МастерШеф»?

Это юбилейный, крутой и самый важный сезон! Мы провели нереальную работу с каждым участником кастинга! У нас будут новые конкурсы, у нас крутая команда судей! И этот, 2020 год, очень сложный из-за пандемии и всех тех событий, которые сложились по причине коронавируса. Поэтому всем нужен «МастерШеф», чтобы забыть о проблемах и просто наслаждаться жизнью!

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