Еще пару лет назад самым жестким и требовательным судьей на кулинарном проекте «МастерШеф» считался Эктор Хименес-Браво. Но сейчас это звание разделяет с ним Владимир Ярославский, которого кулинары-аматоры тоже и боятся, и любят, и уважают. Но почему Владимир до сих пор не нашел своего фаворита среди участников? И почему любит ездить с Ольгой Мартыновской в гости к Эктору? Читайте эксклюзивное интервью с крутым судьей проекта «МастерШеф» Владимиром Ярославским прямо сейчас!

Какое блюдо 10 сезона вас удивило больше всего?

Мы отсняли только половину сезона, поэтому об удивлениях рано говорить. Просто могу сказать, что в 10 сезон ребята пришли интересные, более подготовленные, те, которые уже знают, как жарить лосося, знают, что такое зеленое масло… В общем, я думаю, что наше призвание «нести знания людям» – работает! Потому что любой, кто смотрит нас из дома и следит за кулинарией, может действительно создавать интересные и классные вещи!

В этом году на «МастерШеф» пришли люди с очень интересными, жизненными историями. Вы, как шеф, не устаете от такого количества новых людей?

Нет, потому что мне было очень интересно слушать о жизнях украинцев. Ведь каждый человек – особенный! И слушать истории из необычных жизней наших людей – это всегда занятно! Мне кажется, что именно благодаря таким крутым людям это будет интересный, клевый и очень необычный сезон!

В первом выпуске на шоу пришла девушка, которая с родителями делает самогон. В Instagram недавно вы похвастались новенькой бутылочкой крепкого напитка. Это совпадение?

Это был не ее подарок. Домашнюю настойку мне привез руководитель проекта Андрей Пышный. Я как-то увидел в соцсети, что после съемок они пьют домашнюю настойку, прокомментировал ему сториз, и уже на следующий день он мне привез домашненькую, вкусную настоечку (улыбается. — Прим. ред.).

А с капитаном полиции на рыбалку уже успели съездить?

К сожалению, еще нет, ведь сейчас мы все в съемках…

А как проходят съемки на карантине? В чем заключаются самые большие трудности?

На самом деле, нам несложно, ведь все придерживаются правил карантина. Все в коллективе носят маски, но вот выездные конкурсы в этом году отменили. Очень много людей меня спрашивали, почему нет выездных конкурсов. Так вот, это из-за того, что нельзя проводить массовые собрания.

А участники работают на кухне в масках?

Да, конечно! Мы все сдали анализы на коронавирус, участники ни с кем не общаются, живут в отеле и соблюдают карантин.

А чего именно зрителям ожидать от нового сезона?

Интересных конкурсов, крутых нововведений, необычных участников. Вообще, какая идея «МастерШеф»? Что любой человек при должном старании и обучении может достигнуть любых высот! Поэтому мы готовим для вас множество интересностей!

Как вам дался переход от профессионалов к аматорам? Выросли требования к поварам?

Конечно же, к аматорам мы начали относится более строго, чем к участникам предыдущих сезонов. Потому что после профессионалов у нас все равно завышенные требования. Ну, иногда мы делаем поправку на то, что они не все знают. Мы иногда можем даже быть очень лояльными (смеется. — Прим. ред.). Конечно, мы указываем участникам на их ошибки, но ведем себя лояльнее при принятии решений. Мы же понимаем, что к нам пришли люди, которые готовят дома.

А что именно делали NK и Монатик на кухне «МастерШеф»?

Это очень интересно! Они приходили и готовили вместе с участниками шоу! В тот день они были капитанами команд. Провести весь день со звездами такого уровня было очень круто! После конкурсов мы вместе ужинали. Это очень классно и мегаинтересно! Я очень благодарен за такую возможность шоу, что, будучи судьей, я смог пообщаться с такими талантливыми людьми!

А что именно они готовили? Свои любимые блюда?

Да! Они готовили меню, которое хотели бы видеть у себя дома. Мы их расспрашивали про любимые блюда, путешествия, про семью и вкусы.

А кто, по вашему мнению, лучше справился с капитанством – NK или Монатик?

Мне кажется, что такие люди сами по себе – лидеры! Поэтому здесь нельзя сказать, кто из них лучше, а кто – хуже. У Насти были более изысканные предпочтения, и ей готовили блюда на пару, без жира, вреда для фигуры. А Дима выбирал совсем другие ингредиенты: и с майонезом, и с сахаром, и с шоколадом. Это было очень круто!

Руководитель проекта приоткрыл занавес – в этом сезоне с участниками будет работать Эдик Канарян! Что он там делал?

У нас был очень интересный конкурс в лесу. Мы отправляли участников в лес, чтобы они готовили свои блюда из того, что найдут. И конечно же, мы брали им на помощь профессионалов. Всех тех, кто нам знаком и кто хорошо показал себя в проекте.

А у вас уже появились любимчики в 10 сезоне?

Нет. Потому что со своими фаворитами я определяюсь во второй половине проекта, где-то под конец. Для меня они все сейчас примерно на одном уровне.

А что вы делаете между съемками? Ваша судейская тройка рвет все тренды в Tik Tok!

Мы разговариваем, снимаем сториз, прямые эфиры. Мы с Эктором и Олей вместе ездили в MacDonalds и покупали еду для съемочной группы. Они там смеялись, веселились, снимали сториз. Все подумали, что мы поехали в Мак для себя что-то покупать, но нет. Еще после съемок мы ездили к Эктору в гости, и вот тогда мы сняли одно из первых видео для Tik Tok. Скоро будет еще день рождения у Олечки, как раз во время съемок. Сейчас мы думаем, что же ей такое особенное подготовить…

Вы очень тесно общаетесь с другими членами жюри. Признавайтесь, часто ужинаете вместе?

Конечно! Это очень честно! Мы очень много времени проводим вместе. Ведь кроме съемок мы часто делимся друг с другом крутыми рецептами, знаниями.

А что вы любите есть в перерывах между съемками?

Ой, раскрою большой-большой секрет Эктора! Он чаще всего предпочитает белковую пищу. А я могу есть и суши, и крылышки, заказываю себе иногда люля-кебаб. А иногда ем и здоровую пищу, салаты и рыбу. Оля ест дорадо, лосось и цыпленка.

Но на обеде вы не наедаетесь, ведь часто пробуете по несколько раз блюда участников.

Ну, да, ведь их блюда – нереально вкусные! В новом сезоне вас, как и меня, участники удивят своими кулинарными способностями!

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