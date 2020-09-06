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«Следствие ведут экстрасенсы»: неужели фанатичная любовь матери к сыну толкнула женщину на смерть?

06.09.2020

Сегодня в программе «Следствие ведут экстрасенсы» эксперты проекта Рубина Цибульская и Ярослава Федорова расследовали необычное и жестокое дело в Винницкой области. Но что шокировало их? И с каким страшным злом столкнулись герои программы? Читайте прямо сейчас!

Недавно в программу «Следствие ведут экстрасенсы» обратилась Лиля Третьяк из Винницкой области. Молодая мама уверена: она ​​и ее родные обречены на смерть. Ведь много лет назад в фундамент ее родительского дома строители замуровали проклятую куклу. Якобы за то, что Лилина бабушка не рассчиталась с ними за проделанную работу. И теперь все, кто жил в доме Лилина бабушка, мать и отец умерли страшной смертью.

Женщина уверена: мистическая сила переключилась на нее. Ведь после похорон родителей, когда Лиля заночевала в их доме, то увидела страшные видения: змею в трюмо и отрезанные головы собственную и брата. После этого она начала ощущать потустороннее присутствие и у себя дома.

Лилю и родных стала преследовать смертельная опасность. Помочь бедной согласились Ярослава Федорова и Рубина Цыбульская. Ясновидящие решили проверить версию Лилии. И, настроившись на родительский дом, поняли, что кукла в фундаменте была сделана не на смерть, а на уничтожение дома, и уже свое отработала, ведь после пожара в прошлом все пришлось полностью восстанавливать. По ощущениям ясновидящих, на Лилю охотится потусторонняя сущность с глазами разного цвета, и привязала ее какая-то разъяренная мать.

В ходе расследования выяснилось, что Лиля уже долгое время не общается с невесткой Светланой женой своего брата. Недавно Светлана родила мальчика с небольшим изъяном расщелиной верхней губы  и считает, что все это из-за Лили. Экстрасенсы разузнали: такие обвинения Светлана предъявляет родственнице из-за давнего конфликта, ведь Лиля когда-то приревновала жену брата к своему мужу и выгнала ее из дома в трудный момент.

Но ясновидящие выяснили, что Светлана не та мать, которая привязала к Лилиной семье убийственную сущность. Более того, по их ощущениям, ни одна из женщин не делала друг другу магию, а ревность Лили была напрасной. Женщины примиряются. А экстрасенсы решают позвать на помощь дух Лилинои мамы, ведь оказываются в тупике. Дух женщины сообщает им, что все дело в ритуале, проведенном на кладбище.

Ясновидящие отправляются на кладбище и выясняют, что там провели ритуал в крови животного. И сделала это бабушка Лили, чтобы избавиться от своей невестки. Но какую сущность вызвала бабушка Лилии? И к каким последствиям это привело? Смотрите прямо сейчас!

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Смотреть онлайн Следствие ведут экстрасенсы 2020

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