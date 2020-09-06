Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года расскажет, какие повороты судьбы и трудности уготовили звезды для каждого знака зодиака. Чего лучше избегать, а на что, наоборот, стоит обратить внимание? Кто может в корне изменить свою жизнь, а кому нужно найти время для медитации? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года от экспертов СТБ.

Гороскоп на неделю для Овна

Овны будут полностью заняты домашними делами. В начале недели выделите время на выгодное приобретение для обустройства дома. На этой неделе вы наладите отношения с друзьями и руководством, если ранее у вас были проблемы. Тем, кто планирует пополнение в семействе, можно ожидать зачатия.

Гороскоп на неделю для Тельца

Новая неделя у вас будет очень коммуникативной. Используйте ее для налаживания новых знакомств и установления дружеских связей. Если будет возможность, посетите друзей, особенно тех, которые живут не слишком близко от вас и которых вы не видели давно.

Гороскоп на неделю для Близнецов

Для Близнецов пришло время отдохнуть и восстановить силы. Доверьтесь интуиции и не рискуйте без необходимости. В начале недели, как предупреждают звезды, возможны нелепые ошибки. Эта семь дней – не лучшее время для крупных покупок, отложите шопинг на следующую неделю. Лучше запланируйте будущие путешествия и сделайте генеральную уборку в доме. Будьте осторожны с окнами и зеркалами.

Гороскоп на неделю для Рака

Постарайтесь забыть о том, что вы хотите в отпуск. Вы только ухудшите свое настроение и потеряете драгоценное время. Сейчас вам лучше взяться за работу.

Выходные дни будут благоприятными для разговоров, встреч с друзьями и прогулок на свежем воздухе. Постарайтесь не принимать важных решений, лучше займитесь мелкими делами, особенно в сфере финансов.

Гороскоп на неделю для Льва

Для Львов особенно удачным будет конец недели. Вам улыбнется успех в новом начинании. Не избегайте общения с друзьями и коллегами, ведь вы сможете таким образом наладить отношения и улучшить свой собственный имидж. Выходные проводите больше с семьей или любимым человеком. Отдайте предпочтение спокойным разговорам и вечерам, где вы будете много говорить наедине.

Гороскоп на неделю для Девы

Начало недели для Дев будет несколько напряженным, зато ее середина ― удачной. Ваше финансовое положение значительно улучшится, удастся получить дополнительную прибыль. Если вам захочется перемен, измените интерьер вашей квартиры. Выходные проведите со своей семьей. Если между вами есть какие-то конфликты, конец недели ― хорошее время, чтобы их решить.

Гороскоп на неделю для Весов

На этой неделе желательно с осторожностью отнестись к новым знакомствам. Однако не забывайте, что кроме работы в вашей жизни есть и другие сферы занятости. Поэтому задержки допоздна не принесут желаемого результата. Лучше постарайтесь и сделайте поставленные перед вами задачи быстрее. Во второй половине недели больше времени проводите вместе с вашим любимым человеком, это поможет вам зарядиться положительными эмоциями и хорошим настроением.

Гороскоп на неделю для Скорпиона

Для Скорпионов настало время отдохнуть и восстановить силы. Доверьтесь интуиции и не рискуйте без необходимости, потому что в начале недели, как предупреждают звезды, возможны потери и нелепые ошибки. Новая неделя – лучшее время для крупных покупок, планирования будущих путешествий и уборки в доме.

Гороскоп на неделю для Стрельца

Перед новой неделей вам стоит запастись амбициями, целеустремленностью и позитивом! Неделя будет очень насыщенной событиями на работе, но такая нагрузка не пройдет бесследно – вы сможете улучшить свое положение в компании и повысить заработок. Но в то же время не забывайте и о собственных потребностях, работать – это хорошо, но отдых никто не отменял. Не жертвуйте своим личным временем, особенно, если это не оправдано.

Гороскоп на неделю для Козерога

Если вы приложите усилия – ваша личная жизнь и дела пойдут в гору. Вы и сами по себе будете более энергичными и трудолюбивыми на этой неделе. Не бойтесь делать первый шаг и приглашать на прогулку или чашку кофе того, кто вам нравится.

Гороскоп на неделю для Водолея

Новая неделя обещает для Водолея много неожиданных ходов и поворотов судьбы! Будьте готовы, что ваша жизнь будет насыщенной и потребует от вас сил и энергии.

Единственная сфера жизни, которая будет в покое и гармонии, – это работа. Уделите больше внимания вашим отношениям – привнесите в них немного романтики, чтобы напомнить своему любимому человеку о чувствах. Одинокие представители знака могут встретить свою вторую половинку – это произойдет в людном месте, поэтому будьте внимательны.

Гороскоп на неделю для Рыб

Рыб ожидает довольно эмоциональная неделя. Ваши желания не будут совпадать с вашими возможностями. Составьте четкий план важных и неважных дел и научитесь их правильно распределять. Впрочем, астрологи все равно не рекомендуют браться за весомые дела, отложите их на следующую неделю.

Читайте нас также в Viber и Telegram.