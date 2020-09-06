Гороскоп на 7 сентября 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в понедельник. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 7 сентября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Возможно усиление головных болей, травмы от ударов или порезов. Наберитесь сил и терпения, день сложный. Чтобы не растрачивать свои ресурсы, не торопитесь, по возможности отдохните. Сильное внутреннее перенапряжение приводит к упадку сил.

Телец

Хороший период для дружеского общения, для любви, и семейной жизни. Период благоприятен для привлечения внимания к своим делам светских особ и влиятельных лиц. От них можно ожидать понимания, помощи и поддержки, в том числе материальной и финансовой.

Близнецы

Легко можете поймать на логической ошибке партнера или оппонента, благодаря чему можете получить определенные бонусы. Озвучивайте свои идеи, пожелания, не бойтесь делать конструктивные замечания, пересмотрите способ своей активности, и в результате вы можете выйти на новый уровень по многим сферам.

Рак

Это хороший день для закрепления дружбы с противоположным полом, для проведения праздников, вечеров, встреч. Появляется возможность укрепить семейные отношения, вы способны доставить много радости и удовольствия вашим родным и близким.

Лев

Возрастает уверенность в себе, сила воли, способность реализации планов, умственная подвижность. Легче будут преодолеваться препятствия, поэтому в течение дня вы способны выполнить большой объем работы.

Дева

Повышается ваша творческая активность, которая помогает не только вам, но и окружающим разрабатывать новые идеи, внедрять существующие проекты, правильно использовать свой талант, а также полученные знания в своей профессиональной деятельности.

Весы

Ваш возросший оптимизм позволит вам оптимально решить многие производственные и коммерческие проблемы. Вы получите радость от общения с любимыми и членами семьи. Подходящее время для анализа своих привязанностей и чувств, вы правильно оцениваете партнера и его к вам отношение.

Скорпион

Вы можете обрести особые преимущества, благодаря дав­ним друзьям или ситуациям, в которых вы сможете проявить свою индивидуальность. Вам приходят новые идеи, вы устремляетесь в будущее, строите планы и находите поддержку единомышленников.

Стрелец

Наметьте на этот день официальные визиты, посещение вышестоящих и официальных организаций, переговоры и ответственные выступления. Вы активны в общении, в утверждении собственного мнения и выражении своих интересов, что может оказать неоднозначное влияние на ваши семейные и любовные отношения.

Козерог

Для успешного решения деловых проблем и вашего продвижения, необходимы самодисциплина и подход к вопросам с холодной головой. Возможны контакты с интересными людьми, профессионалами своего дела. Посещайте конференции, выступайте, общайтесь и вы сможете завязать новые, в том числе и международные связи на основе научных или других интересов.

Водолей

Подходящее время для того, чтобы провести время с детьми и любимым человеком, заниматься творческими делами. Хороший день для покупки современной техники, для продумывания новых проектов.

Рыбы

Не следует принимать важных решений, так как в состоянии неуверенности в себе можно легко допустить ошибку. Сведите к минимуму возможность личных столкновений, противостояния с начальством и властями, официальными организациями. Вас потянет к сильным, энергичным людям, но поддерживать отношения с ними вы сможете только на взаимовыгодных условиях.

Читайте нас также в Viber и Telegram.