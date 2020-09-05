Стала известна двадцатка лучших кулинаров-аматоров Украины! Участники «МастерШеф»-10, которые прошли кастинг, уже примерили на себя заветные белые фартуки и готовы бороться за главный приз. Фото и информацию о каждом участнике «МастерШеф» 2020 найдете в нашем материале.

Роман Петрушенко

Роман родился в городе Кропивницкий. 36-летний участник обожает свою жену и сына.

Очень гордится своей работой, ведь отработал 15 лет в шахте, а сейчас на пенсии по инвалидности и за выслугу лет. Готовить начал именно после выхода на пенсию. Теперь он хранит семейный очаг, а жена работает и приносит основной доход. Роман готовит сыну сладости, любит печь мясо и многое другое. По акциям в «АТБ» купил книжки Эктора Хименеса-Браво и по ним готовит то, на что может найти продукты. В 10 сезоне «МастерШеф» хочет учиться и изменить питание, которым кормят шахтеров в нашей стране.

Ирина Маленко

Участнице 34 года, она замужем и воспитывает двух сыновей. Ирина родилась в Донецкой области, росла на Западной Украине и уже более 15 лет живет в Александрии. Педагог по образованию. После сокращения в образовательной сфере решила печь пряники и десерты на дому, что невероятно ее вдохновляет. Обожает рыбалку и активный отдых.

Мария Борисова

Мария родом из Киева, ей 35 лет. Участница замужем, воспитывает двух сыновей. Долгое время работала дизайнером в IT-компании, но ее закрыли. Тогда занялась открытием салонов красоты, которые специализировались на маникюре. Позже забросила это дело. Сейчас продает макаруны в интернете. Уже давно Мария не ест мяса. «МастерШеф» для нее – как жизнь, поскольку она любит наблюдать за людьми и учиться всему новому.

Алексей Жидких

Алексей родом из города Николаева. В свои 30 лет участник разведен, воспитывает сына. Алексей – учитель истории в Академии детского творчества с углубленным изучением ремесел. Обожает работать с детьми. Старается быть современным учителем. Увлекается игрой в «Что? Где? Когда?», был капитаном сборной Николаева. Для него история – это ключ к пониманию человечества. Всегда на уроках приводит примеры с едой, изучает исторические легендарные блюда. Мечтает приготовить морскую свинку, но они – декоративные.

Алекса Антонова

Алекса родом из Киева. 25 летняя участница не замужем, по образованию – архитектор, но сейчас работает в двух IT-компаниях. Пять лет работала аниматором с детьми, потому что ей это очень нравится. Мечтает открыть место, в котором будут собираться люди по интересам. Очень любит вареники с черникой. Пришла на «МастерШеф» для того, чтобы преодолеть свои страхи, качнуть себя, выйти из зоны комфорта. Друзья поддерживают ее участие, даже пришли на кастинг вместе с ней. Страстно увлекается йогой.

Катерина Демьянова

27-летняя Катерина родом из Киева. Не замужем. Работает старшим инспектором полиции Дарницкого района, уже более десяти лет занимается расследованиями квартирных краж. Начала готовить для себя на работу, а теперь готовит для всех друзей. Хочет рискнуть и попробовать что-то новое. Коронное блюдо – мясо. Сейчас готова начинать новый этап в своей жизни. Обожает смотреть «МастерШеф». Мама не поддерживает Катю в стремлении готовить, потому что знает, как тяжело подолгу стоять у плиты. Раньше Катерина занималась карате, а сейчас любит рыбалку, охоту, собирать грибы, подводную охоту.

Алина Матвийчук

Алина из города Каменец-Подольский. Ей 25 лет, она замужем. Училась в школе в Италии, где живет ее мама, но затем вернулась в родной Каменец-Подольский. В Украине получила специальность химика. Работала инженером-технологом на цементном заводе в Брюсселе, где и вышла замуж за своего коллегу. Успела вернуться в Украину до карантина. Алина любит готовить, когда-то держала свою кофейню. Любит машины и стрельбу, даже стала КМС по стрельбе из пневматического оружия.

Яна Балог

Яна Балог родилась в городе Мукачево. 23-летняя девушка не замужем, сейчас живет в Ужгороде и учится на медика. Очень любит готовить, особенно кондитерские изделия. Боготворит Лизу Глинскую и считает ее своим примером. Все друзья Яны любят ее десерты, хвалят кулинарные способности. Семья до сих пор не может поверить в то, что она заполнила анкету на «МастерШеф», но все ее очень поддерживают. Мечтает готовить вкусную еду, которая будет полезна для здоровья.

Иван Козырь

Иван родом из Днепра. Он ― 33-летний холостяк, который ранее учился на технолога и хорошо знает химию. Сейчас занимается бодибилдингом. Раньше получил травму, из-за чего больше не выступает в пауэрлифтинге. Зарабатывает тренерством, а также разрабатывает диеты, курсы питания для своих клиентов. Хочет изменить свою жизнь, потому что спортом вечно заниматься не будет. Готовит для себя. Владеет собственным цехом по производству вяленого мяса. Сам вялит, развозит и продает продукты.

Марина Шмалько

33-летняя Марина родом из Киева. Она замужем. У Марины два образования – стилист и кондитер. Выучилась на кондитера, но не смогла работать в тех условиях, которые были на производстве. Сейчас работает стилистом и художником по костюмам в кино, рекламе, сотрудничала со Светланой Бережной. Кондитерка осталась только отдушиной для Марины.Она купила себе много техники для приготовления десертов. Пришла на «МастерШеф» для того, чтобы победить и попасть в лучшую школу кулинарии в мире. Готова оставить основную работу и открыть свою кондитерскую. Муж очень поддерживает ее стремление готовить.

Мария Кривенко

Марии 24 года, она не замужем. Родилась в Одессе, недавно переехала в Киев. По образованию – философ. Занималась театром, играла в постановках городского масштаба. Работала официанткой, продавцом-консультантом одежды и все это время подрабатывала моделью. Любит кулинарию, ведь для Марии это отдушина. Тартар – ее самое любимое блюдо, и именно по нему девушка оценивает заведения. Создала свой блог о приготовлении блюд. Фидбэк от кулинарии в интернете вдохновил Марию заполнить анкету на участие в «МастерШеф»-10.

Дмитрий Балита

Дмитрий живет во Львове. Ему 24 года, не женат. Закончил политехнический университет, решил не возвращаться в Калуш и нашел работу во Львове. Занимается фотостудией и проведением свадеб. Готовил всегда, это одно из его любимых дел. Когда остался сам во Львове, начал разбираться в кулинарии. Обожает готовить горячие блюда и выпечку. В данный момент хочет открыть доставку еды.

Алексей Савчук

Алексей – еще один участник из Львова. Ему 38 лет, разведен. По специальности электрик. Сейчас занимается предпринимательством. Работает с памятниками, ремонтами, металлоломом. Любит готовить, это его хобби. После развода с женой готовит себе сам. Любит экспериментировать на кухне.

Эдуард Мишуга

Эдуард – участник из Харькова. Ему 28 лет, живет в гражданском браке. По образованию – программист и менеджер по продажам. Полюбил готовить с детства, делал это вместе с мамой. После армии пошел курьером в пиццерию. Туда же его пригласили на работу поваром. Тогда ему не понравилось работать на кухне, и парень нашел себя в продажах. Гордится своей самодостаточностью. Его можно оставить где угодно, и он адаптируется и выживет. Любит Лизу Глинскую и Женю Клопотенко. Хотел бы помочь маме поправить здоровье, если победит.

Ира Раковчен

Ирина родом из столицы. Ей 23 года, она замужем и воспитывает дочь. Кроме этого, у Иры еще есть пять котов и две кофейни. В своем заведении она работает кондитером, уборщицей и таргетологом. Деньги на кофейню Ириной семье подарили друзья на бейби шауэр, потому что решили, что это свадьба. Ребята не растерялись, добавили сбережений и открыли первое заведение. Так их дела идут в гору. На «МастерШеф» Ира хочет улучшить свои знания и показать, на что способна.

Яна Корж

Яна родилась в Черкассах. Ей 23 года. Она замужем, воспитывает дочь и любит заниматься всем, потому что сейчас пребывает в декрете. Работает психологом в школе, логопедом на дому, музруком в садике и делает фотозоны. Любит движение, поэтому берет все, что может взять на себя. С удовольствием готовит на всю семью. Работает и с выпечкой, и с мясом. Каждые выходные устраивает шашлыки, любит принимать гостей дома.

Юлия Венедиктова

Юлия родом из Харькова. Ей 30, живет в гражданском браке. Работает в сфере причесок, у нее даже есть свой салон-школа «Юля Красота». Очень целеустремленная и умная. Выросла в бедной семье, всегда работала, чтобы позволить себе то, что хочет. Мечтает открыть ресторан, в котором кроме еды будут еще делать и прически.

Александр Горчаков

Александр родом из центральной части нашей страны – Винницы. Ему 24 года, не женат. Занимается доставкой еды по Виннице и созданием авторских острых соусов. Его вдохновитель – бабушка. Любит экспериментировать со вкусами, готовить острые соусы с бананами, мятой… Читает книги Гордона Рамзи и другие, потому что в училище ему дали базу, а дальше пришлось познавать все самому. До работы на кухне продавал обувь, был системным администратором. Несколько лет назад вернулся в кулинарию. Хочет открыть свое заведение, в котором было бы современное прочтение украинской кухни.

Марина Кобчук

Известная хоккеистка Марина Кобчук родом из Ирпеня. Ей 21 год, не замужем. Девушка учится на бухгалтера и на реабилитолога. Играет в хоккей за сборную Украины. Всю жизнь в спорте. Танцевала, после 9-го класса поступила на физмат, но тренер по физкультуре отправил ее в хоккей. Чемпионка мира, Украины, вице-чемпионка страны по хоккею. Любит готовить, поэтому смотрит «МастерШеф» с 2012 года. Не попала на прошлый сезон шоу, потому что была на чемпионате. Готовит все, но больше всего любит выпечку.

Богдан Сиротенко

Богдан родом из солнечной Одессы. Ему 27 лет, не женат. Он архитектор, дизайнер интерьера. Увлекается живописью, графикой и дизайном одежды. Любит готовить еще с детства. На спор заполнил анкету и пришел на проект.

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