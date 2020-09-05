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Гороскоп на 6 сентября 2020 года от экстрасенсов СТБ

05.09.2020

Гороскоп на 6 сентября 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в воскресенье. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 6 сентября от экстрасенсов СТБ.

Овен

С негативными мыслями, которые будут беспокоить в этот день, нужно бороться при помощи активных действий – причем чем больше дел вы запланируете, тем лучше. 

Телец 

Общение, к которому будут склонять вас окружающие, навязывая телефонные разговоры и переписку в мессенджерах, пользы не принесет, а время и энергию отберет. 

Близнецы

Самое главное в общении с близкими людьми – сдерживать эмоции, в противном случае велика вероятность, что они ответят вам тем же, и тогда конфликта не избежать. 

Рак 

В пылу ссоры любимый человек может наговорить вам лишнего – не стоит принимать близко к сердцу его слова, он хотел уколоть вас побольнее, а на самом деле так не думает. 

Лев

Возможно предложение быстрого и легкого заработка, с которым к вам обратится малознакомый человек – не соглашайтесь на него, не раздумывая, скорее всего, оно окажется не таким уж выгодным. 

Дева

В этот день необходимо отказаться от любых – даже самых незначительных – финансовых операций: велика вероятность ошибки, которая поставит под удар все дело. 

Весы 

Не стоит заниматься самокритикой – сегодня она вместо пользы принесет исключительно вред, точнее, серьезный удар по самооценке, так что лучше не рисковать ее состоянием. 

Скорпион

Энергетические вампиры могут устраивать провокации, чтобы получить вашу реакцию, – не стоит идти у них на поводу, лучше проигнорировать их агрессивные выпады. 

Стрелец

Нежелательно делиться с кем-нибудь своими профессиональными идеями – их могут похитить у вас и выдать за свои, да и такой вещи, как сглаз, еще никто не отменял. 

Козерог 

Ввиду невозможности объективно оценить все факторы – как позитивные, так и негативные – любое решение, принятое в этот день, может оказаться ошибочным, поэтому лучше от него воздержаться. 

Водолей 

Возможно появление в жизни человека из прошлого, с которым вас когда-то связывали близкие отношения: не стоит возлагать на эту встречу особые надежды, скорее всего, она их не оправдает. 

Рыбы 

Необходимо будет уделить внимание пожилым родственникам – в этот день они, как никогда, будут в этом нуждаться, так что не стоит жалеть для них своего времени и душевных сил. 

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