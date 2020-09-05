Сегодня в эфире телеканала СТБ зрители смогли насладиться просмотром второго выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». На прошлой неделе участники продемонстрировали судьям свои коронные блюда. Но как претенденты на главный приз проекта отреагировали на то, что их заставили ловить рыбу и взбивать масло собственными руками? Подробности ― далее в материале.

Сегодня судьи проекта отбирали лучших кулинаров-любителей, которым посчастливится бороться за звание МастерШеф! На этой неделе, по новым правилам шоу, участники состязались за место в проекте, выполняя задания в трех различных категориях: мясо, рыба и десерты.

Первыми за свое место под солнцем боролись участники, которые выбрали категорию «Рыба». Чтобы приготовить изысканное блюдо, амбициозным любителям нужно было выловить добычу из бочки… своими руками! И только поймав нужную рыбу, они принимались за дело. На приготовление блюд судьи дали участникам 45 минут.

За такой же промежуток времени свое блюдо должны были приготовить конкурсанты, которые работали с мясом. Однако чтобы усложнить задачу, судьи заставили участников сыграть в дартс. Каждый «мясоед» поочередно выбивал для себя шарик с помощью дротика. Эти красные шарики были привязаны к столам, на которых стоял определенный вид мяса ― от дешевых до дорогих сортов. Только «выиграв» свое мясо, участники начинали готовить.

Одно из самых трудных заданий стояло перед теми конкурсантами проекта, которые выбрали категорию «Десерты». За 45 минут они должны были не только приготовить изысканный десерт высокой кухни, но и сами взбить для него масло! Только на приготовление масла у участников ушло более половины времени!

Но кто же сумел покорить судей проекта своими кулинарными талантами? А кто едва не отказался от шанса пройти в 20-ку лучших поваров-любителей страны? Смотрите прямо сейчас!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.