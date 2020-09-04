«Вікна-новини» празднуют юбилей: 25 лет в эфире!

Сегодня информационно-аналитическая программа «Вікна-новини» на СТБ отмечает 25 лет со дня первого выхода в эфир. 4 сентября 1995 года в прямой эфир на частотах УТ-2 вышел первый выпуск программы «Вікна-новини». Это была первая в Украине независимая информационная программа новостей, альтернативная государственным. Так началась многолетняя успешная история программы, и лишь через 2 года на базе «Вікон» был создан телеканал СТБ.

В отличие от государственного украинского ТВ, «Вікна-новини» рассказывали о событиях, волнующих рядового украинца, а не о том, что хотели пропагандировать чиновники из Москвы. Такими «Вікна» остаются и по сей день – независимыми новостями, которые говорят о важном и которым доверяют телезрители.

Много лет «Вікна-новини» входят в число лидеров среди украинских информационно-аналитических программ. Репортеры СТБ всегда в эпицентре самых громкий событий, влияющих на ход истории страны, чтобы первыми рассказать о них украинцам.

Частью команды «Вікна-новини» за 25 лет было немало звезд современной журналистики: Елена Фроляк, Андрей Куликов, Ирина Ванникова, Мыкола Вересень, Алексей Мустафин, Сергей Попов, Владимир Арьев, Ольга Червакова, Роман Скрыпин, Виталий Портников, Лариса Ившина, Сергей Швец, Ирина Малыхина, Ростислав Хотин и многие другие.

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За 25 лет «Вікна-новини» пережили многое: менялась команда, ведущие и корреспонденты, менялся формат подачи новостей, но все эти годы высокие журналистские стандарты и честность перед зрителем являются основополагающим правилом в редакционной политике программы.

Только за последние несколько лет «Вікна-новини» создали целый ряд резонансных спецпроектов, которые признаны экспертами ярким примером качественной журналистики и отмечены профессиональными премиями: «Іншорідні» (Дмитрий Литвиненко), «Культурні люди», «Украдене щастя» (Ольга Кучер), «Торнадо», «Іхтамнєти» (Алена Лунькова), «Душу й тіло» (Борис Сачалко), «Мати дитя», «Як усі», «Людяність в нелюдяні часи» (Ирина Стороженко), «Вразливі» (Ирина Заславец) и многие другие.

«Работа в «Вікнах» – это работа мечты. Это самый лучший коллектив. Это ньюзрум, где работают профессиональные корреспонденты и редакторы. Это ньюзрум, который не молчал в самые тяжелые для страны времена. Это ньюзрум, который в эпоху постправды показывает только правду. «Вікна» – это работа, за которую не стыдно», – комментирует главный редактор программы «Вікна-новини» Владимир Павлюк. ««Вікна-новини» для меня – это бренд, выдержанный годами. Это стандарты новостной журналистики. Это отборная качественная команда. Это новости, которые рассказывают о главном с яркими деталями, незаурядными историями», – говорит ведущая Татьяна Высоцкая. ««Вікна» – это не просто новости, сухие факты и события. Это истории, которыми мы делимся со зрителем. Нам не безразлично, что рассказывать. Мы стремимся становиться лучше вместе с нашими зрителями. Не каждый коллектив отличается таким стремлением развиваться и достигать вершин. А это дорогого стоит. За это я «Вікна» и люблю. За бесконечное движение вперед», – отмечает ведущая Ольга Кучер. ««Вікна-новини» для меня – это команда, которой не все равно. Здесь работают люди идей, люди ценностей, и быть рядом с ними, учиться у них – это счастье», – делится ведущая Яна Брензей.

«Вікна-новини» неоднократно отмечены национальной телевизионной премией «Телетриумф» в номинациях «Лучшая информационная программа», «Лучший репортер» и «Лучший ведущий информационной программы».

В мае 2019 года программа стала первой среди новостей всеукраинских телеканалов, начавших вещание в виртуальной декорации.

В апреле 2020 года «Вікна» добавили дневной выпуск новостей в 14:30. Это решение было крайне важным: ситуация в стране и мире меняется ежеминутно, а телезрителю необходимо регулярно получать полную и достоверную информацию.

Ведущие программы: Татьяна Высоцкая, Ольга Кучер и Яна Брензей.

К своему юбилею «Вікна-новини» подготовили спецпроект «Вікна-25»:



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