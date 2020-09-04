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«Спіймати Кайдаша»: количество серий и график выхода расширенной версии сериала

04.09.2020

31 августа на телеканале СТБ состоялась премьера: в эфир вышли серии расширенной версии «Спіймати Кайдаша». Это адаптация известной повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева сім’я». Сколько серий в сериале и какой график его трансляции? Подробнее читайте в материале.

спіймати кайдаша

31 августа в 20:15 на телеканале СТБ состоялась расширенной версии сериала «Спіймати Кайдаша». 

Это новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева сім’я». Герои фильма знакомы нам до боли. Их проблемы, переживания ‒ все такое родное и понятное.

Сценаристом проекта выступила Наталья Ворожбит. Также она впервые стала шоураннером проекта. Саундтреком к сериалу стала музыка DakhaBrakha. Одни из главных ролей сыграли секс-символ «Крепостной» Тарас Цымбалюк и звезда «Киборгов» Виктор Жданов.

Сериал будет выходить сразу по две серии с понедельника по четверг в 20:15.

Больше по теме: Тарас Цымбалюк рассказал о съемках «Спіймати Кайдаша»

График выхода сериала

  • 31 августа ‒ 1, 2 серии
  • 1 сентября ‒ 3, 4 серии
  • 2 сентября ‒ 4, 5 серии
  • 3 сентября ‒ 5, 6 серии
  • 7 сентября ‒ 7, 8 серии
  • 8 сентября ‒ 8, 9 серии
  • 9 сентября ‒ 9, 10 серии
  • 10 сентября ‒ 11, 12 серии

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