Что новенького можно посмотреть на просторах интернета уже этой осенью? Казалось бы, за время существования телевидения уже снято-переснято столько, что удивить чем-то вряд ли получится. А нет, есть еще порох в пороховницах! Читайте в нашем материале подборку самых ожидаемых сериалов, премьера которых состоится этой осенью.

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«Вдали»

Сериал рассказывает невероятную историю американской астронавтки, которая в составе международной экспедиции отправляется на Марс, оставив на Земле мужа и дочь-подростка. Как помочь своим близким в трудную минуту, находясь за миллионы километров, и при этом выполнить важнейшую миссию? В роли коммандера Эммы Грин ― непревзойденная Хилари Суэнк, обладательница двух «Оскаров» и двух «Золотых глобусов».

«Крестики-нолики»

Фантастический сериал, который заставляет посмотреть на жизнь с другой стороны. Картина снята по одноименной серии молодежных романов писательницы Мэлори Блэкмэн, рассказывающих об альтернативной Земле, где Европа была покорена более цивилизованными африканскими народами, а белые стали рабами и людьми второго сорта.

«Третий день»

Детективно-мистический мини-сериал с Джудом Лоу и Наоми Харрис в главных ролях. Сюжет сериала рассказывает о неизвестной силе, которая притягивает главных героев на небольшой остров вблизи британского побережья. Сериал состоит из трех частей, связанных между собой.

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«Рэтчед»

Сериал рассказывает предисторию одной из главных героинь культового фильма «Пролетая над гнездом кукушки» – сестры Рэтчед. Какие обстоятельства заставят обычную медсестру превратиться в страшного монстра, которая принесет много несчастья психически нездоровым людям. Главную роль исполняет обладательница «Эмми» и «Золотого глобуса» Сара Полсон. К слову, ожидается два сезона по 9 серий.

«Правило Коми»

Сериал основан на автобиографической книге бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Книга «Высшая степень преданности» рассказывает о выборах в США 2016 года и отношениях Коми с нынешним Президентом Дональдом Трампом. Как известно, Трампа обвиняли в том, что его победа не могла обойтись без помощи Кремля. Сериал выйдет на экраны в преддверии президентских выборов 2020 года.

«Слід»

Сериал украинского производства «Слід» — это адаптация известного формата израильской компании TeleAlliance Israel. Проект повествует о деятельности Особого Следственного Агентства (О.С.А.) ― специально созданной структуры в составе главного управления полиции. Организация занимается расследованием резонансных, особо сложных преступлений, имеет самое современное оборудование и лучшие в стране экспертно-криминалистическую и судебно-медицинскую лаборатории. В О.С.А. работают высокопрофессиональные оперативники и эксперты, у которых не остается нераскрытых преступлений. Премьера сериала состоится уже этой осенью на телеканале СТБ! На сегодняшний день отснято более 70-ти эпизодов. Так что проект имеет все шансы стать одним из самых длинных криминальных сериалов не только в нашей стране, но и за рубежом.

Video: Сериалы 2020: самые ожидаемые премьеры осени Сериалы 2020: что выйдет этой осенью? График премьер сериалов 2020

«І будуть люди»

Сага «І будуть люди» покажет знаковые для истории Украины события начала ХХ века: Первую мировую войну, раскулачивание, революцию, Голодомор. В сериале 12 эпизодов, которые детальнее познакомят с 12 основными героями и их судьбами. Страстная любовь, драматические истории, человеческие ценности. Люди, жившие 100 лет назад, станут близкими и понятными нам сегодняшним.

Video: Сериалы 2020: самые ожидаемые премьеры осени Сериалы 2020: что выйдет этой осенью? График премьер сериалов 2020

«Спіймати Кайдаша».

Это новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева сім’я». Герои фильма знакомы нам до боли. Их проблемы, переживания ‒ все такое родное и понятное. Сценаристом проекта выступила Наталья Ворожбит. Также она впервые стала шоураннером проекта. Саундтреком к сериалу стала музыка DakhaBrakha. Одни из главных ролей сыграли секс-символ «Крепостной» Тарас Цымбалюк и звезда «Киборгов» Виктор Жданов.

Video: Сериалы 2020: самые ожидаемые премьеры осени Сериалы 2020: что выйдет этой осенью? График премьер сериалов 2020

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