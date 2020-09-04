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«Один за всіх»-16 выпуск 10: Кто убийца — жена или падчерица?

04.09.2020

Новый выпуск шокирует всех! Команда проекта «Один за всіх» проведет собственное расследование и получит эксклюзивные доказательства, которые помогут выяснить, кто же убил 26-летнего Виталия. Не пропустите 10 выпуск остросоциального проекта «Один за всіх»-16 уже 6 сентября в 20:00 на телеканале СТБ!

В 10 выпуске проекта «Один за всіх»-16 вы узнаете:

  • Почему родители считают виновной именно жену, а не падчерицу?
  • Какие шокирующие подробности из жизни погибшего Виталия раскроются в студии?
  • Что услышат эксперты на аудиозаписи, сделанной в момент совершения преступления?
  • И кто же на самом деле убил мужа: жена или падчерица?

Больше по теме: «Один за всіх»-16 выпуск 1: Любовь по согласию или изнасилование?

Не пропустите 10 выпуск проекта «Один за всіх»-16 02.09.2020 на телеканале СТБ в 20:00!

Video: «Один за всіх»-16 выпуск 10: Кто убийца — жена или падчерица?

6 сентября 2020 на телеканале СТБ выйдет 10 выпуск остросоциального проекта Один за всіх. Анонс 10 выпуска Один за всех 16 сезон от 06.09.2020 смотрите на СТБ

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