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Известный хореограф Андрей Дикий или блогер Марина Шер: кто станет лучшим в 7 выпуске шоу «Звана вечеря»?

04.09.2020

Уже завтра, 5 сентября, в 17:00 зрители телеканала СТБ смогут насладиться просмотром 7 выпуска главного семейного шоу страны «Звана вечеря». Какие неожиданности приготовили нам герои проекта? Узнайте прямо сейчас! 

Не пропустите кулинарный батл, в котором встретятся: известный хореограф, супруг ведущей Лилии Ребрик Андрей Дикий, блогер Марина Шер, косметолог Александр Гальперин, а также фитоняшка и певица в декрете Виктория ILCHY! Какими блюдами удивят соперников и всю страну новые герои? И кто из них получит наибольшее количество баллов за ужин и прием?

Смотрите 5 сентября в 17:00 на телеканале СТБ шоу «Звана вечеря»!

Video: Известный хореограф Андрей Дикий или блогер Марина Шер: кто станет лучшим в 7 выпуске шоу «Звана вечеря»?

Известный хореограф Андрей Дикий или блогер Марина Шер: кто станет лучшим в 7 выпуске шоу Звана вечеря

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