Гороскоп на 5 сентября 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в субботу. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 5 сентября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овен рискует стать объектом нападок и придирок со стороны окружающих. В первую очередь это касается дальних знакомых и коллег, однако не исключено, что даже от любимого человека или лучших друзей Овну придется выслушать свою порцию критики. Возможно, кто-то из окружающих будет недоволен его словами, внешним видом или продуктивностью работы.

Телец

5 сентября звезды предвещают Тельцу отличный день, когда он способен демонстрировать окружающим лидерские качества и победный настрой! При этом чем больше сложностей будет на его пути, тем лучше: Телец способен войти в боевой азарт, убирая с пути соперников и преодолевая преграды. Звезды советуют Тельцу не мелочиться, а взяться за те дела, в которых он видит самый большой потенциал.

Близнецы

Отличительной чертой Близнецов в этот день может стать недостаток уверенности в себе и бесконечные колебания. Из-за такого настроя им будет сложно принять любое решение, даже если от них потребуется всего лишь выбрать одно платье из двух. Если же ситуация потребует от них стремительных действий, Близнецы рискуют «зависнуть» или совершить необдуманный шаг. Чтобы этого не произошло, им необходимо сохранять хладнокровие.

Рак

Ситуация может заставить Рака отказаться от каких-то своих планов. Речь может идти о чем угодно – о планах на вечер, на отпуск, на свидание, на ремонт… Если это произойдет, звезды советуют Раку смириться. Поступившись чем-то, Рак не пожалеет – со временем это способно приблизить его к цели и обеспечить успех. А вот чего Раку точно не стоит делать, так это жаловаться на свои проблемы окружающим.

Лев

В настрое Льва будет преобладать внутреннее равновесие и желание поделиться с окружающими своим позитивом. Благодаря этому Лев будет склонен проявлять повышенную заботу о тех, кто находится с ним рядом. Он может взять кого-то под свою опеку, помочь делом или дружеским советом, выслушать.

Дева

Дева может с удивлением обнаружить, что окружающие пытаются тайно или явно манипулировать ей! Друзья, коллеги и даже любимый человек вряд ли упустят возможность немного покомандовать Девой, пусть даже из самых благих побуждений. Самой же Деве будет труднее обычного сопротивляться влиянию извне: она способна выпускать инициативу из рук, предоставляя ее другим.

Весы

День будет склонять Весов к бурной деятельности, но им необходимо сдерживаться, чтобы не наломать дров! Именно 5 сентября Весам легче всего впасть в заблуждение и совершить какую-нибудь досадную оплошность. Более того, из-за своей невнимательности Весы могут ошибиться даже на пустом месте, в вопросе, который они знают как свои пять пальцев! Вот почему звезды советуют им взять тайм-аут и как следует отдохнуть. А дела подождут – так будет надежней.

Скорпион

Звезды советуют Скорпиону посвятить как можно больше времени себе и всему, что ему нравится, будь то хобби, фитнес, спа-салон, еда или шоппинг. День обещает порадовать Скорпиона приятной расслабляющей атмосферой, позволяя почувствовать гармонию с миром и собой. А вот в окружении большого количества людей – в рабочем коллективе или даже на дружеской вечеринке – Скорпион будет ощущать себя не в своей тарелке. Ему просто необходимо вырваться из суеты, чтобы побыть наедине с собой.

Стрелец

Поведение Стрельца во многом зависит от того, как будут развиваться события. Звезды наделяют его запасами скрытой энергии, однако освободиться эта энергия способна лишь в авральном режиме. Так что если завтрашний день не поставит перед Стрельцом никаких сверхзадач, вроде аврала на работе или спасения мира, в его настрое будут преобладать апатия и лень. Однако достаточно случиться чему-то непредвиденному, как Стрелец покажет гораздо больше того, на что он обычно способен!

Козерог

5 сентября в жизни Козерога возможны любые случайности, в том числе и такие, которые придутся ему не по душе. Опоздание из-за сломавшихся часов, сгоревшая яичница, «стрелка» на колготках, возникший на пустом месте спор… Все это и многое другое может ожидать Козерога в этот непредсказуемый день. Чтобы свести недоразумения к минимуму, звезды советуют Козерогу меньше витать в облаках и сосредоточиться на том, что его окружает. Проявив организованность, Козерог положит конец нежеланным сюрпризам, оставив дверь открытой только для приятных неожиданностей.

Водолей

Звезды советуют Водолею погрузиться в фантастический мир виртуальной реальности! Чтобы начать путешествие в Матрицу, Водолею достаточно открыть интересную книгу или купить билет на фильм. Яркое воображение, которым наделяет Водолея этот день, сделает все остальное: он получит истинное удовольствие, созерцая несуществующие, но такие реальные, миры. Это поможет ему отдохнуть от обыденных дел и зарядиться позитивной энергией. Тем более что к решению конкретных задач день его все равно не склоняет.

Рыбы

Рыбам 5 сентября лучше не браться за любые дела, где они вынуждены полагаться на других, – вольно или невольно окружающие способны их подвести. Это касается любых задач и вопросов, которые Рыбам придется решать, будь то рабочие или личные. Чтобы дела в течение дня продвигались гладко, Рыбам необходимо надеяться лишь на одного человека на свете: на себя самого. А проекты, требующие слаженных коллективных действий, лучше отложить на потом.

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