Уже завтра в эфире телеканала СТБ зрители смогут насладиться просмотром второго выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». На прошлой неделе участники проекта смогли продемонстрировать судьям свои коронные блюда. Но как претенденты на главный приз проекта будут себя вести, когда их заставят ловить рыбу для блюд собственными руками? Подробности ― далее в материале.

Уже завтра судьи отберут лучших кулинаров-аматоров, которым посчастливится бороться за звание МастерШеф! Участникам предстоит выловить самую свежую рыбу из огромной бочки, которую доставили сами судьи. Бочка полна карпов, осетров, форели, мидий и раков, однако количество каждого вида разное. Только самые ловкие участники смогут добыть рыбу, из которой приготовят удивительное блюдо. Кому же удастся поразить судей, а для кого это окажется невыполнимой задачей?

Video: 2 выпуск «МастерШеф»-10: кто пройдет в 20-ку лучших, а кто будет собирать чемоданы домой? В МастерШеф 10 сезон 2 выпуск: кулинарную битву между аматорами оглашаем открытой! Кто шокировал судей, а кто получил белые фартуки узнаете в материале

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