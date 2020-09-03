Сегодня, 3 сентября, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 5 и 6 серии расширенной версии легендарного сериала «Спіймати Кайдаша». Этой весной новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого вызвало небывалый резонанс, завоевало высокие рейтинги и абсолютную любовь зрителей. Все лето создателей просили сделать продолжение или повторный показ сериала, и телеканал СТБ решил порадовать поклонников ― выпустить режиссерскую версию с диалогами и сценами, которые не вошли в премьерный показ. Что же произойдет в 5 и 6 сериях расширенной версии «Спіймати Кайдаша»?

Мотря и Карпо живут в отремонтированном сарае, а беременная Мелашка с Лаврином — в хате Кайдашей. Во время одного из скандалов за участок земли Мотря и Кайдашиха дерутся, Карпо толкает отца. Им советуют разделить имущество, что они и делают. Но Мотря все равно не довольна и замечает, как Карпо тайно играет с дочерью Таньки.

Лаврин и Танька помирились, Мелашке удалось с ней подружиться, и та берет ее крестной своей Анжелине. Крестным случайно становится Артем, бывший Мотри. Все это празднование раздражает Мотрю и Карпа. Она заставляет его срубить старую грушу. Праздник превращается в грандиозный скандал.

Актеры: Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарья Федина, Ярослав Безкоровайный, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская.

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