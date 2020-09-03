Где грань между безграничной любовью к детям и риском избаловать свое чадо? Так, участница 40-го выпуска психологического реалити «Супермама» диетолог Юлия души не чает в своей дочери и считает, что ей пока не за что наказывать малышку. Но правильно ли это? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Мама-диетолог Юлия давно мечтала о детях, однако, чтобы забеременеть, ей понадобилось очень много времени. Именно поэтому она все позволяет своей дочери, не заставляет убирать игрушки и практически постоянно развлекает ее. Однако, по мнению Дмитрия Карпачева, такие методы воспитания могут навредить ребенку.

«Видно, что Юля очень любит свою дочь, но ей стоит быть осторожной, чтобы не превратить свою любовь во вседозволенность, ведь это также вредно, как и тотальный контроль. Отсутствие запретов и наказаний — это большой недостаток системы воспитания. Запреты нужны детям, чтобы научиться понимать, что хорошо, а что плохо, и построить корректное понятие о мире. Первые ограничения нужно вводить, когда ребенок начинает самостоятельно передвигаться по квартире. Их не должно быть много, но они должны быть постоянными и не зависеть от вашего настроения», — подчеркнул эксперт по вопросам детской возрастной психологии.

Также ведущий проекта отметил, что приучать ребенка к уборке нужно с полуторагодовалого возраста, ведь тогда дети будут понимать причинно-следственные связи. Например, если игрушки не убрать, то они могут потеряться.

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Не обошел вниманием ведущий проекта и тот факт, что Мирослава не умеет самостоятельно занять себя. Он выступил против того, что Юлия частенько прибегает к услугам аниматоров, которые на протяжении часа развлекают ее дочь.

«Умение занять себя — один из самых важных навыков здорового человека. И уже в возрасте 2-х лет ребенок в силах сам найти себе занятие и минимум полчаса играть без участия взрослого. Поэтому я бы не рекомендовал каждый раз вызывать аниматоров, чтобы развлечь ребенка, иначе этот навык просто не сформируется», — отметил Дмитрий Карпачев.

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