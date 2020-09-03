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Лунный календарь на сентябрь 2020 года: удачные дни для любых начинаний

03.09.2020

Обычно все важные дела мы откладываем на новую неделю или следующий месяц. Однако стоит понимать, что в каждом месяце есть свои удачные дни, когда следует активно сосредотачиваться на начинаниях. В сентябре их значительно меньше, чем в предыдущих месяцах. Читайте лунный календарь на сентябрь 2020 года, чтобы запланировать свои дела на самые удачные дни. 

Удачные дни в сентябре 2020 года

В отличие от остальных месяцев 2020 года, сентябрь будет не самым богатым на удачные дни. Поэтому рекомендуем заранее спланировать свои покупки, сделки, предложения и любые начинания. 

Удачные дни придутся на 1, 3, 4, 7, 8, 9 сентября.

Неблагоприятные дни в сентябре 2020 года

В сентябре стоит немного повременить с важными решениями. Много дней, согласно лунному календарю, будут неблагоприятными.

 К ним относятся 2, 5, 6, 10—30 сентября.

Больше по теме: Лунный календарь стрижек на 2020 год от Ярославы Федоровой

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