Телеканал СТБ анонсировал премьеру романтического проекта, в котором свою вторую половину будет выбирать женщина. «Холостячка» — украинская адаптация известного успешного формата The Bachelorette компании WarnerBros. Главной героиней стала актриса театра и кино Ксения Мишина. И теперь зрителей волнует главный вопрос: когда же выйдет проект «Холостячка» на СТБ? Больше — узнайте в материале.

Стартовали съемки реалити «Холостячка», а главная героиня уже познакомилась с участниками, которые готовы бороться за ее сердце. Стало известно, что Ксения будет вручать бутоньерки. Хотя многие терялись в догадках: неужели это будут розы?

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Более того, телеканал СТБ приоткрыл занавес на одно из групповых свиданий. Программа «Вікна-новини» пообщалась с главной героиней перед съемками пресс-конференции, на которой присутствовали и некоторые участники проекта. Главной целью было поставить мужчин в ситуацию, в которой Ксения пребывает практически постоянно — под прицелом камер и в атмосфере неудобных вопросов от журналистов.

Однако главный вопрос — когда же проект «Холостячка» выйдет на телеэкраны?

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