Гороскоп на 4 сентября 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в пятницу. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 4 сентября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Сегодня – день, когда Овен может смело претворять в жизнь любые, даже самые грандиозные, планы! Экстрасенсы пророчат Овну успех в амбициозных начинаниях: и в работе, и в любви, и в других сферах жизни. Если Овен 4 сентября затеет глобальный проект, то не пожалеет: со временем его планы воплотятся в жизнь, а результат будет выше ожиданий.

Телец

4 сентября Тельцу предстоит сделать выбор в каком-то вопросе. Возможно, этот вопрос даже не покажется ему важным, однако звезды предупреждают: от того, каким окажется решение, зависит многое в его дальнейшей судьбе. Именно поэтому, делая выбор, Тельцу не стоит доверять мимолетным эмоциям, советам со стороны и тем более «орлу» и «решке».

Близнецы

Близнецы будут настроены бескомпромиссно: все или ничего. Они будут ясно видеть цель, стремиться к ней, и это найдет отражение в их требовательности к себе и к окружающим. Неудивительно, если весь день Близнецы будут испытывать недовольство, критикуя и подхлестывая тех, кто находится с ними рядом.

Рак

4 сентября в настрое Рака будет преобладать независимость. Мнение окружающих будет волновать его меньше всего – Рак уверен в своей правоте и во всем, что он делает. С одной стороны, такой настрой способен помочь ему в бизнесе и в принятии решений, однако он же может оказаться и причиной ссор.

Лев

Сегодня энергичности Льва окружающие могут только позавидовать: в нем будут преобладать такие качества, как активность, работоспособность и уверенность в себе. Неудивительно, если с таким зарядом бодрости и сил Лев кинется, как на амбразуру, на самые сложные дела – на разгребание старых завалов, новые проекты, решение острых вопросов. Экстрасенсы заверяют Льва в том, что, за что бы он ни взялся, все в его руках будет спориться. Главное – стараться не слишком раздражать окружающих своей железобетонной уверенностью в себе.

Дева

4 сентября неожиданные трудности могут застать Деву врасплох, однако хорошая новость заключается в том, что у нее будет масса сил и энергии, чтобы с этим бороться! Звезды наделяют Деву такими качествами, как сила воли, коммуникабельность и дар убеждения, благодаря которым она будет способна любую ситуацию обернуть на пользу себе.

Весы

Настоящей музыкой для Весов будет язык сухих фактов и цифр, а вот все, что трудно обосновать логически, им будет даваться тяжело. Вот почему звезды не советуют Весам полагаться на такую ненадежную вещь, как интуиция. Зато точные расчеты и анализ фактов будут даваться им на удивление легко.

Скорпион

4 сентября уверенность Скорпиона в себе рискует перерасти в самоуверенность и навредить его делам. Как иначе объяснить то, что Скорпион способен отказаться от помощи окружающих и игнорировать советы, считая, что сам знает, как лучше? Звезды гороскопа предупреждают, что даже если Скорпион будет уверен в чем-то на все сто процентов, это не значит, что он на самом деле прав: его опыта и умений может не хватить для решения какого-то вопроса.

Стрелец

Сегодня Стрелец рискует испытать упадок сил – ему будет нелегко взяться даже за самую простую работу. Именно поэтому он с удовольствием отложит в дальний ящик все, что только можно отложить. Если же дела потребуют от него активного вмешательства, Стрелец способен внести в них путаницу и хаос. Впрочем, виной всему не столько физическое состояние Стрельца, сколько его пессимистичный душевный настрой.

Козерог

Гороскоп Козерога будет переполнен яркими эмоциями! День наделяет его живым воображением, благодаря чему Козерог сможет проявить себя в творчестве. Однако главное, что сулят ему звезды, – это спонтанность чувств: 4 сентября Козерог может испытать целый водоворот страстей. Поводом способно послужить все что угодно – улыбка, приглашение на свидание, собственные фантазии или чей-то намек.

Водолей

У Водолея будет шанс одержать победу в каком-то вопросе. Это может быть и успешное завершение проекта, и победа в любви, и выигрыш в споре. Звезды советуют Водолею воспользоваться этим для того, чтобы не только закрепиться на достигнутых рубежах, но и продвинуться вперед, потеснив конкурентов. День идеально подходит для того, чтобы ставить перед собой амбициозные планы, добиваться желаемого и заниматься карьерой.

Рыбы

4 сентября звезды предоставляют Рыбам хорошие возможности, но чтобы их не упустить, им придется очень быстро действовать и думать! Скорее всего, ситуация потребует от них ловкости и нестандартности, и Рыбы будут обладать всем необходимым для этого набором качеств: коммуникабельностью, быстрой реакцией и авантюрной жилкой. Все это поможет Рыбам завтра завоевывать симпатии окружающих и обернуть любое событие себе на пользу, превратив даже «минус» в уверенный «плюс».

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