Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 17 и 18 серии второго сезона фильма «Доктор Хаус». Главный герой ― гениальный диагност, обладающий сильной и неуживчивой натурой, часто нарушающий общепринятые нормы и отстаивающий свои принципы лечения. Хаус возглавляет диагностическое отделение в учебной больнице. Из-за некоторых особенностей характера его нельзя назвать любимцем пациентов и коллег — он замкнут, резок и циничен, склонен к мизантропии и бунтарству, но при этом он профи. Что же произойдет в 17 и 18 сериях 2-го сезона фильма «Доктор Хаус»?

В 17 серии учительница с классом идет на экскурсию в музей, и когда один из учеников, Ян Элстон, отпрашивается в туалет, она видит кровь на полу и на его одежде. Тем временем Хаус, Уилсон и Кадди играют в покер на благотворительном вечере в казино. Кадди говорит по телефону, Хаус спрашивает, что случилось с мальчиком, и та отвечает, что с ним все будет в порядке. Хаус же идет в палату, просит Яна дотронуться до его трости. И когда тот проносит руку мимо, он идет в кабинет и достает из стола карту женщины по имени Эстер, которая умерла двенадцать лет назад.

В 18 серии две подруги, Ханна и Макс, лежат в постели. Ханна никак не может уснуть, спускается вниз и принимает целую упаковку снотворного. На утро Макс находит ее на полу, но Ханна не спит. Кадди будит Хауса, который дремлет в своем кабинете, и говорит, что к ним доставили девушку, не спавшую десять суток. Она приняла пачку снотворного, но так и не смогла уснуть. Осмотрев девушку, Хаус говорит остальным, что она не может уснуть из-за нервного заболевания.

В ролях: Хью Лори, Лиза Эделстайн, Омар Эппс, Роберт Шон Леонард, Дженнифер Моррисон, Джесси Спенсер, Боббин Бергстром, Питер Джейкобсон, Оливия Уайлд и др.

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