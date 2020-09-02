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«Супермама» выпуск 39 от 02.09.2020: В каких условиях живут дети мамы-экстрасенса Дали?

02.09.2020

Сегодня, 2 сентября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 39 выпуск психологического реалити «Супермама». В новом выпуске конкурентки отправятся в гости к маме-экстрасенсу Дали. Ее дети живут в небывалой роскоши, но счастливы ли они? И как прокомментирует такую жизнь эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Все подробности — в материале. 

супермама

Сегодня конкурентки отправятся в гости к маме-экстрасенсу Дали. Женщина воспитывает троих детей и живет в элитном районе Одессы в доме на 400 квадратных метров. Однако счастливы ли ее дети? Ведь не всегда богатство гарантирует гармоничную жизнь. 

«Я хочу дать своим детям только самое лучшее», — вот главный приоритет Дали в воспитании.

Больше по теме: «Супермама» 38 выпуск: Что скрывается за красивой жизнью бьюти-мамы Ирины?

В 39 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

  • Почему Дали не встретила своих гостей?
  • В каких условиях живет мама-экстрасенс со своими детьми?
  • Почему Дали запрещает своим детям активные игры и не считается с их мнением?
  • По какой причине мама-экстрасенс не разрешает своим детям заводить близких друзей?
  • Как на самом деле выглядит Дали без очков, и почему она никогда не расстается с этим аксессуаром?

Video: «Супермама» выпуск 39 от 02.09.2020: В каких условиях живут дети мамы-экстрасенса Дали?

Супермама 39 выпуск: В каких условиях живут дети мамы-экстрасенса Дали? Что ей посоветует Дмитрий Карпачев?

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