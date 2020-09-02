Сегодня, 2 сентября, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 4 и 5 серии расширенной версии легендарного сериала «Спіймати Кайдаша». Этой весной новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого вызвало небывалый резонанс, завоевало высокие рейтинги и абсолютную любовь зрителей. Все лето создателей просили сделать продолжение или повторный показ сериала, и телеканал СТБ решил порадовать поклонников ― выпустить режиссерскую версию с диалогами и сценами, которые не вошли в премьерный показ. Что же произойдет в 4 и 5 сериях расширенной версии «Спіймати Кайдаша»?

Лаврин каждые выходные приезжает с заработков в село и привозит подарки не только родственникам, но и Таньке, которая недавно родила девочку. По селу идут сплетни, что он не просто так помогает девушке. У нее появляется надежда, что Лаврин на ней женится. Карпо нервничает из-за Танькиного ребенка – боится, что он от него.

Еще больше этого боится Мотря, у которой не получается забеременеть, и свекровь ее упрекает. Мотря вышла на работу в сельсовет бухгалтером, и это становится причиной ревности Карпа, поскольку ее начальница – мать Артема. Лаврин обещает Танюхе пойти с ней на праздник Троицы, но за день до этого встречает девушку своей мечты – Мелашку, которая возвращается с репетиции.

Актеры: Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарья Федина, Ярослав Безкоровайный, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская.

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