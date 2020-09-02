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«О чем молчат женщины»: в 1 выпуске героини не побоятся заговорить о домашнем насилии

02.09.2020

Уже сегодня, 2 сентября, на телеканале СТБ состоится всеукраинская премьера проекта «О чем молчат женщины» с ведущей Оксаной Байрак. В 1 выпуске героини не побоятся рассказать о домашнем насилии, с которым когда-то столкнулись или сталкиваются до сих пор. Не пропустите грандиозную премьеру  уже сегодня в 19:00! 

В 1 выпуске проекта «О чем молчат женщины» вы узнаете:

  • Шокирующую историю героини Лены, которая прощает мужа за систематические избиения.
  • Историю легендарной Оксаны Байрак, о которой не знает никто.
  • Позицию двух лагерей ― «за» и «против».
  • А также, какое решение примет Елена по итогу выпуска.

Больше по теме: Оксана Байрак о проекте «О чем молчат женщины»: Шоу? Нет! Это жизнь!

Не пропустите 1 выпуск программы «О чем молчат женщины» сегодня в 19:00 на телеканале СТБ!  

Video: «О чем молчат женщины»: в 1 выпуске героини не побоятся заговорить о домашнем насилии

Смотрите проект О чем молчат женщины 1 выпуск от 02.09.2020 с Оксаной Байрак. Анонс проекта О чем молчат женщины 1 выпуск от 2 сентября уже на СТБ - смотреть

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