Гороскоп на 3 сентября 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в четверг. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 3 сентября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Звезды в гороскопе Овна образуют довольно противоречивый узор: с одной стороны, Овен будет полон сил и энергии, благодаря которым даже самая трудная задача будет ему по плечу. Однако при этом день не сулит ему легких путей – наоборот, лишь преодолевая трудности и преграды, Овен сможет проявить себя с лучшей стороны.

Телец

День предвещает Тельцу счастливые шансы судьбы, но многое будет зависеть от того, сумеет ли он ими воспользоваться. Дело в том, что энергичность и хорошая реакция не будут присущи ему в этот день, а вот события могут развиваться стремительно, требуя от Тельца принятия быстрых решений.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам вырваться как можно дальше за рамки рутины и повседневной суеты! Сделать это можно по-разному, было бы желание. Близнецы могут запланировать свидание на вечер, купить билет в театр или в кино. А могут выбраться с друзьями туда, где еще никогда не бывали.

Рак

Чего 3 сентября точно не стоит делать Раку, так это в одиночестве сидеть вечером дома. Жизнь зовет его туда, где можно как следует расслабиться и повеселиться. В самой гуще толпы, в центре внимания он будет чувствовать себя как рыба в воде! Рак будет общительным, обаятельным и эмоциональным. Благодаря этому он без труда впишется в любую компанию или коллектив.

Лев

День, когда Лев имеет шанс ощутить на себе, что сотрудничество, поддержка, партнерство – это не просто красивые слова. Возможно, ситуация сложится так, что помощь будет оказана Льву, а может быть, он сам в нужный момент подставит кому-то свое плечо. В любом случае, сегодня жизнь даст ему повод задуматься над тем, какие люди находятся с ним рядом.

Дева

Дева будет склонна к неорганизованности, забывчивости и может случайно, сама того не заметив, нарушить любые границы – в том числе и границы приличий, субординации или чьего-то терпения. Деве будут хорошо удаваться любые дела, где она может проявить творческую жилку и смекалку, а вот в вопросах, требующих конкретики, ее шансы на успех близки к нулю.

Весы

Весам волей-неволей придется обратить внимание на состояние своих финансов – события будут их к этому подталкивать. Возможно, судьба подкинет им денежную премию или повышение зарплаты, а может быть, и не столь приятный сюрприз. Звезды предупреждают Весы о том, что сегодня состояние их кошелька может совершенно неожиданно улучшиться или ухудшиться – тут уж как повезет.

Скорпион

Ситуация может вынудить Скорпиона защищать свои интересы – и он вполне способен с этой задачей справиться. День наделяет Скорпиона способностью убеждать в своей правоте, так что окружающие сегодня будут внимательнее обычного прислушиваться к его аргументам. Экстрасенсы советуют Скорпиону воспользоваться этим не только для решения спорных вопросов, но и для ведения переговоров.

Стрелец

Стрельцу стоит обратить внимание на свои сны: они могут оказаться вещими! И дело тут не столько в мистике, сколько в том, что днем анализировать обстановку мешают желания и эмоции. А вот подсознание труднее обмануть, но его слабый голос обычно слышен лишь ночью, во сне. Сегодня же интуиция у Стрельца будет обострена до предела, а голос подсознания – слышен особенно громко.

Козерог

У Козерога есть шанс столкнуться с таким малоизученным явлением, как дежавю. У него может возникнуть ощущение, что какие-то события, происходящие вокруг, уже бывали раньше, какого-то незнакомого человека он уже видел, а какая-то ситуация ему знакома.

Водолей

3 сентября ― день, когда ситуация предоставит Водолею возможность закрепиться на достигнутых рубежах или даже вырваться вперед! Звезды обещают ему благоприятствование в любых сферах – от бизнеса и карьеры до любви, а также достаточно энергии и пробивных способностей, чтобы осуществить задуманное.

Рыбы

Это день, который Рыбам стоит посвятить общению с людьми везде, где бы они ни находились: на работе, в дороге или дома. Их коммуникабельность будет на высоте, позволяя без труда решать вопросы, убеждать, заводить новые знакомства. И романтические, и деловые контакты сегодня будут даваться Рыбам легче обычного.

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