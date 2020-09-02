Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 15 и 16 серии второго сезона фильма «Доктор Хаус». Главный герой ― гениальный диагност, обладающий сильной и неуживчивой натурой, часто нарушающий общепринятые нормы и отстаивающий свои принципы лечения. Хаус возглавляет диагностическое отделение в учебной больнице. Из-за некоторых особенностей характера его нельзя назвать любимцем пациентов и коллег — он замкнут, резок и циничен, склонен к мизантропии и бунтарству, но при этом он профи. Что же произойдет в 15 и 16 сериях 2-го сезона фильма «Доктор Хаус»?

В 15 серии женщина выходит из душа, кто-то нападает на нее и тащит по коридору к постели. Мария отбивается, пока Боб внезапно не начинает задыхаться, и она вызывает неотложку. Тем временем Хаус ворчит на Уилсона, который теперь живет у него, и говорит, чтобы тот искал себе квартиру и переезжал. Боб говорит Кэмерон, что ему трудно дышать, но никакой аллергии не обнаружили. Мария признается, что не так давно они занимались сексом втроем с ее университетской подругой.

В 16 серии парень по имени Дэн приходит навестить свою подружку Мелинду, которую после пересадки сердца мать держит в стерильной комнате. Когда Дэн входит к ней, Мелинда жалуется, что сидит дома, как в тюрьме, и внезапно у нее начинается аллергический приступ. Барбара вбегает и делает ей укол, а потом обвиняет Дэна в том, что он что-то притащил в комнату. Уилсон говорит Хаусу, что у них в больнице новый случай – девушка едва не задохнулась в стерильной комнате.

В ролях: Хью Лори, Лиза Эделстайн, Омар Эппс, Роберт Шон Леонард, Дженнифер Моррисон, Джесси Спенсер, Боббин Бергстром, Питер Джейкобсон, Оливия Уайлд и др.

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