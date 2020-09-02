Алкогольное желе — рецепты желе из белого и красного вина, шампанского, ликера от Шевы Димарика
02.09.2020
Алкогольное желе — поразит своим вкусом, но и простотой приготовления. Подав такой десерт вы точно сможете удивить своих друзей и знакомых необычным вкусом. Рецептами алкогольного желе поделился участник «МастерШеф. Профессионалы» Шева Димарик. Пошаговые рецепты желе из белого и красного вина, шампанского и ликера читайте в материале.
Алкогольное желе — рецепт желе из красного вина
Ингредиенты:
- красное полусладкое вино – 1 стакан
- желатин – 25 г
- апельсин – 1 шт.
- вода – 350 мл
- сахар – 1 стакан
- ванилин – щепотка
Приготовление:
- Желатин заливаем небольшим количество воды и даем постоять не менее 30 минут.
- Воду доводим до кипения. Растворяем весь сахар.
- Апельсин очищаем от кожуры и режем крупными кусками.
- Отправляем его в сладкую воду, добавляем вино и ванилин.
- Держим на маленьком огне 2 минуты.
- Нагреваем желатин, не доводя до кипения, пока крупинки полностью не растворятся.
- Выливаем его в остывшую винно-апельсиновую смесь.
- По желанию достаем кусочки фруктов и разливаем в формы.
- Ставим желе в холодильник до полного застывания.
Алкогольное желе — рецепт желе из белого вина
Ингредиенты:
- белое полусладкое вино – 1 стакан
- желатин – 25 г
- ананас консервированный – 1 банка
- вода – 350 мл
- сахар – 1 стакан
- ванилин – щепотка
Приготовление:
- Желатин заливаем небольшим количество воды и даем постоять не менее 30 минут.
- Сливаем сок из банки с ананасами и доводим до 350 мл водой или вином, если хотите желе покрепче. Добавляем стакан вина.
- При желании добавляем сахар 1–2 ч.л. и чуть-чуть прогреваем до растворения кресталов.
- Разбухший желатин ставим на водяную баню и полностью растворяем.
- Все соединяем, мешаем и разливаем по формам.
- Кольца ананасов разрезаем на ломтики и аккуратно, кладем по несколько штук в каждую форму.
- Ставим желе в холодильник до полного застывания.
Алкогольное желе — рецепт желе из шампанского
Ингредиенты:
- шампанское – 1 стакан
- клубника свежая – ½ стакана
- вода – 3 ст. л.
- желатин – 10 г
- сахар – 1 ст. л.
Приготовление:
- Растворяем сахар в горячей воде и засыпаем в нее желатин.
- Даем постоять не менее 20 минут.
- Очищаем нарезаем на мелкие кусочки.
- Нагреваем желатин на водяной бане, до исчезновения крупинок.
- Наливаем в остывшую массу шампанское, перемешиваем, чтобы осела пена.
- Разливаем по формам.
- Заполняем их на 1/3 и убираем на 10 минут в морозилку, чтобы слой затвердел.
- Достаем формы и раскладываем ровным слоем ягоды клубники.
- Доливаем оставшуюся желейную смесь и убираем в холодильник на 2–3 часа.
Алкогольное желе — рецепты желе из ликера
Ингредиенты для желе «Пинаколада»:
- кокосовый ликер — 200 мл
- ананасовый сок (из банки) — 200 мл
- консервированные ананасы — 1 банка
- сок лайма — 50 мл
Приготовление:
- 1,5 ст.л. желатина замачиваем, как указано в инструкции и оставляем набухать.
- Затем растворяем его на водяной бане и наливаем ½ в кокосовый ликер (это первый слой).
- Наполняем формы и ставим на холод.
- Из лайма выжимаем сок и смешиваем его с ананасовым, вливаем оставшийся желатин.
- Нарезаем консервированные ананасы дольками.
- Когда первый слой застынет, заливаем сверху тропическую смесь и аккуратно раскладываем порезанные ананасы.
- Убираем в холодильник на 2 часа.
- Готовое желе украшаем взбитыми сливками, кокосовой стружкой и долькой лайма.
Приятного аппетита!
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