Стартовал всеукраинский флешмоб «І будуть люди»

31 августа в социальных сетях стартовал флешмоб #ібудутьлюди. Его начала творческая группа 12-серийного фильма «І будуть люди» (производство студии FILM.UA при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины). Создатели исторической саги, снятой по роману Анатолия Димарова, призывают пользователей соцсетей делиться семейными воспоминаниями и фотографиями.

Действие ленты происходит на Полтавщине в начале ХХ века. В бурных событиях, которые сплошь изменили привычный уклад жизни ― Первая мировая война, революция, раскулачивание, Голодомор ― каждый герой истории выбирает свой путь и защищает свою правду.

Инициаторы флешмоба призывают украинцев делиться фотографиями и историями о своих родных ― дедах и прадедах, многие из которых прошли через те же испытания и встречали такие же вызовы судьбы. В публикациях обязательно должен быть хэштег #ібудутьлюди.

Этим флэшмобом создатели фильма хотят напомнить, что история Украины начинается с каждого из нас: с семейных рассказов о жизни бабушек и дедушек, их воспоминаний, старых фотографий. Именно благодаря семейным историям мы узнаем о важных поворотах и событиях в истории Украины, стараемся их себе представить и понять, почему люди выбирали тот или иной путь.

Ранее в августе на страницах «І будуть люди» и телеканала СТБ вышла серия из 9 видеороликов «Наша История», посвященных проекту. В них актеры ― исполнители главных ролей ― сначала от имени своих персонажей, а дальше от себя рассуждают о самом главном: семье, родине, истории, верности, любви, дружбе, вере… Они ставят вопросы и сравнивают события столетней давности с настоящим. Именно это и предлагается участникам флешмоба ― посмотреть на историю своих предков как на часть истории Украины.

Следить за флэшмобом можно с хэштегом #ібудутьлюди в соцсетях.

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