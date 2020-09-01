Сегодня, 1 сентября, в 20:15 выйдут 3 и 4 серии расширенной версии легендарного сериала «Спіймати Кайдаша». Этой весной новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого вызвало небывалый резонанс, завоевало высокие рейтинги и абсолютную любовь зрителей. Все лето создателей просили сделать продолжение или повторный показ сериала, и телеканал СТБ решил порадовать поклонников ― выпустить режиссерскую версию с диалогами и сценами, которые не вошли в премьерный показ. Что же произойдет в 3 и 4 сериях расширенной версии «Спіймати Кайдаша»?

Мотря пытается угодить свекрови и делаеть всю работу по хозяйству, но, подслушав, как та обсуждает ее с бабой Палажкой и называет ленивой, она начинает мстить. В доме начинаются скандалы. Кайдаш впервые ловит «белку» во время одного из них, но никого это не останавливает. Мотря случайно находит письмо Таньки Карпу, где та признается в любви и в том, что беременна от него. Они ругаются и мирятся. Карпо убеждает, что ребенок не от него.

Лаврин спит на кухне, читает книги и гуляет с девчатами, совсем не замечая 16-летнюю Мелашку, которая влюбилась в него, увидев в клубе. Он уезжает на заработки. В день Рождества возвращается домой и застает грандиозный скандал. Потом понимает, что Танька беременна.

Актеры: Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарья Федина, Ярослав Безкоровайный, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская.

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